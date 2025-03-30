Партизаны сожгли базу россиян в Мариуполе: "наводку" случайно сделали кавказские блогеры
- Украинские партизаны уничтожили российскую базу в Мариуполе благодаря случайной "наводке" кавказских блогеров.
- Во время пожара на базе сгорели автомобили и взорвались ящики с патронами, часть оружия просияны перенесли к новому месту расположения.
Украинские партизаны 23 марта в Мариуполе сожгли российскую базу-стоянку в районе Правый берег. Случайно навели на этот военный объект украинское сопротивление двое кавказских блогеров-инстаграмщиков, выложивших его месторасположение.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, как силам сопротивления удалось найти точное место базирования военного объекта россиян. К слову, летом Мариуполь может остаться без водоснабжения из-за обмеления Старокрымского водохранилища – единственного места, обеспечивающего водой мариупольцев.
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Это маргинальная территория
Андрющенко объяснил, что российский блогер выложил в сеть фотографию с припиской, что она сделана в Мариуполе. В кадре были зафиксировано расположение врага и российские грузовики, а также с фото было понятно, что база плохо охраняется.
Мы пытались вместе с OSINT-специалистами выявить, где расположен этот объект. Понятно, что где-то в промзоне, но где точно, – не удавалось выяснить,
– отметил руководитель Центра изучения оккупации.
Тогда отследили фото, которые выкладывал товарищ того блогера, – они вместе были у той базы оккупантов. Уже по связям через инстаграм удалось установить ее расположение. После этого, по словам Андрющенко, она была сожжена.
Он отметил, что это Правый берег в Мариуполе – территория, которая расположена перед рекой Кальмиус и перед комбинатом "Азовсталь".
Это маргинальная территория, которая является достаточно сложной для местных жителей. Там очень много ромов, есть ячейки, где с советских времен живут в землянках. Так себе "государство в государстве". Там, как отметил руководитель Центра изучения оккупации, даже собственная полиция была.
Поэтому, если кто-то посторонний туда зайдет посмотреть, он сразу замечен, и потом долго будет объяснять, чего там ходил. А когда ты пришел и что-то поджег, на тебя уже никто не обращает внимание, потому что все тушат пожар. Там много растет камыша, который хорошо горит, и погасить его почти невозможно,
– сказал Петр Андрющенко.
Он добавил, что во время пожара было сгорели несколько автомобилей, взорвались ящики с патронами. Часть оружия россиянам удалось извлечь и они ее перенесли остатки базы в другое место. Известно, что ее новое местоположение – рядом с мариупольским зоопарком.
К слову, россияне продолжают перебрасывать через Мариуполь военную технику и личный состав. 28 марта в городе зафиксировали семь автобусов, перевозивших живую силу, которые, предположительно, направлялись на Запорожское направление. Россияне продолжают давить на разных участках этого направления, однако осуществить длительное наступление не имеют достаточных сил.