Ослабили ПВО всей Московской области: агенты "Атеш" уничтожили станцию спутниковой связи
Источник:"Атеш"
"Атеш" продолжает неустанно работать на благо Украины. В частности, утром 12 июня стало известно, что агентам партизанского движения удалось уничтожить станцию спутниковой связи в Московской области.
Напомним, что недавно агенты "Атеш" сообщили, что российские военнослужащие ПВО получили "рекомендацию" на эвакуацию семей из Крыма. В частности, там сообщили, что часть российской ПВО перевозят в Белгородскую область.
Смотрите также "У них в летчики суицидники": украинские воины показали сбитие российского Су-25
Партизаны уничтожили станцию спутниковой связи
Движение "АТЕШ" совершило успешную диверсию, уничтожив станцию спутниковой связи Р-441 "Ливень" в Московской области.
Вражеская станция спутниковой связи пылает / Фото "Атеш"
Станция размещалась на территории 584-го гвардейского зенитного ракетного полка в городе Клин. В частности, агенты предоставили координаты места: 56.3493465151, 36.797851616.
Где расположено место на карте / Фото "Атеш"
Эта станция обеспечивала связь в стратегическом и оперативном звеньях управления российской армии.
Как партизаны уничтожили станцию: смотрите видео
Ее уничтожение значительно нарушило систему управления 584-го гвардейского зенитного ракетного полка, что привело к ослаблению системы ПВО всей Московской области.
Потери врага: последние новости
- Почти 1000 российских военных убиты и ранены за последние сутки. Общие потери России в войне против Украины составляют 521 830 человек.
- Также стало известно, что недалеко от Старомайорского образовалось "кладбище" разбитой техники вражеской техники.
- 11 июня россияне потеряли еще 1 самолет. Вражеский Су-34 упал в горах Северной Осетии. Он разбился при выполнении планового учебно-тренировочного полета.