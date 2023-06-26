Партизаны в Крыму готовятся встречать Силы обороны: "Атеш" оставляет оккупантам интересные "подарки"
Источник:Атеш
Рано или поздно временно оккупированный Крым вернется под контроль Украины. И встречать украинских военных прямо с вражеского тыла уже готовятся партизаны "Атеш".
Для этого военное партизанское движение активизировало работу на фортификационных сооружениях в Крыму.
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Деятельность "Атеш" в Крыму
Как рассказали в "Атеше", агенты движения приступили к активной фазе "подготовительных работ". В ее границах они:
- режут колючую проволку на вражеских объектах,
- оставляют "подарки" оккупантам в траншеях,
- передают в специальные органы информацию о слабых местах в обороне противника.
Подготовлено уже более 100 "приветов" от "Атеш". Оккупанты оценят нашу подготовку,
– сообщили партизаны.
Также военное партизанское движение подчеркнуло, что наступление Сил обороны Украины уже идет. А потому всем, кто с нетерпением ожидает освобождения из-под оккупации, нужно "быть готовыми встречать их прямо с вражеского тыла".
Так что в "Атеш" призвали всех, кто хочет быть причастным к освобождению Крыма, вступать в ряды партизанского движения.
"Атеш" действует не только в Крыму
Недавно, 22 июня, в Херсонской области агенту партизанского военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" удалось уничтожить комплекс связи оккупантов. Чтобы поджечь вражескую технику, мужчина "влился" в ряды россиян, вошел в доверие к так называемым сослуживцам.
При этом пригодилась и вредная привычка захватчиков, а именно пьянство. Перед операцией мужчина подождал, пока враги будут в сильном алкогольном опьянении.
Агент "Атеш" из состава вооруженных сил России пробрался в месторасположение соседнего подразделения и поджег комплекс связи Р-161,
– говорится в сообщении.
Как отметили в партизанском движении, скоро подобных операций будет гораздо больше. И спрятаться враги не смогут, ведь агенты "Атеш" уже внутри оккупантской армии.
Что известно о движении "Атеш": коротко
- Движение "Атеш" объявило о своей деятельности после начала полномасштабного вторжения, а именно 29 сентября 2022 года. Как сообщил представитель партизан, в подпольное движение входят крымские татары, украинцы, а также россияне.
- Действуют агенты "Атеш" и внутри российской армии, куда они мобилизовались, чтобы разрушать ее изнутри. Один из представителей движения в обращении заявил, что успешно мобилизовался в ряды вражеской армии, чтобы заниматься подрывной деятельностью.