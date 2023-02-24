В Севастополе неизвестные вывесили украинский флаг

Во временно оккупированном Севастополе вывесили сине-желтое знамя. Это работа партизан.

Фото опубликовали в местных источниках, пишущих рассказывающих о партизанском движении. Стяг вывесили над арками на Графской пристани.

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"Временно оккупирован Севастополь. Партизаны. Слава Украине!", – сообщили в местных источниках.

В Севастополе рисовали украинскую символику

В оккупированном Крыму девушка нарисовала герб Украины на детской площадке по улице Белая Куна в Симферополе. Это заметил блоггер оккупантов Александр Талипов. Он нашел видео с камеры наблюдения и идентифицировал девушку.

Впоследствии представитель российских убийц опубликовал видео, где девушка извиняется и обещает зарисовать символику. Она также говорит, что поддерживает Владимира Путина.

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