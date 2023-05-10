"Август близко": партизаны в Мариуполе напоминают оккупантам об окончании "русской весны"

Украинские активисты даже на оккупированных территориях противодействуют оккупационным властям. В Мариуполе партизаны развешали листовки с напоминанием, что скоро в город придет украинское лето.

Об этом сообщили источники 24 Канала. Они уверяют, что Мариуполь не сдается и ждет освобождения.

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"Русская весна" совсем скоро кончится

В Мариуполе на улице Итальянской возле Городского сада активисты развесили плакаты, на которых изображены украинские военные и надпись "Август близко".

Партизаны предупреждают оккупантов / Фото предоставлено 24 Каналу

Партизаны плодотворно работают в Мариуполе / Фото предоставлено 24 Каналу

На открытках также есть и ссылки на сайт, с отсчетом окончания "русской весны" и начала "украинского лета", которое должно стать адом для окупантов.

"Русская весна" вскоре кончится / Фото предоставлено 24 Каналу

Партизаны отмечают, что лето начнется в оккупированных городах 1 августа.

Украинское лето в Мариуполе начнется 1 августа / Фото предоставлено 24 Каналу

Партизаны напомнили врагу, что Мариуполь – это Украина / Фото предоставлено 24 Каналу

Где еще работают партизаны