"Август близко": партизаны в Мариуполе напоминают оккупантам об окончании "русской весны"
Украинские активисты даже на оккупированных территориях противодействуют оккупационным властям. В Мариуполе партизаны развешали листовки с напоминанием, что скоро в город придет украинское лето.
Об этом сообщили источники 24 Канала. Они уверяют, что Мариуполь не сдается и ждет освобождения.
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"Русская весна" совсем скоро кончится
В Мариуполе на улице Итальянской возле Городского сада активисты развесили плакаты, на которых изображены украинские военные и надпись "Август близко".
На открытках также есть и ссылки на сайт, с отсчетом окончания "русской весны" и начала "украинского лета", которое должно стать адом для окупантов.
Партизаны отмечают, что лето начнется в оккупированных городах 1 августа.
Где еще работают партизаны
- Напомним, что подобную просветительскую деятельность для захватчиков украинские активисты проводили и в Мелитополе. Патриотические горожане расклеили листовки о скором завершении "русской весны". Партизаны напомнили оккупантам, что отсчет к их "жесту доброй воли" уже начался.
- Кроме того, в Бердянске появились плакаты с коллаборантами. На каждом из плакатов указан судный день предателей – 1 августа. В частности, на плакатах изображен гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий, на днях уже отличившийся паническим обращением, что ВСУ якобы могут начать контрнаступление "в ближайшие часы".
- Также на плакатах с предупреждениями изображен и так называемый "председатель запорожского движения "Мы вместе с Росией" – Владимир Рогов.
- Отдельно следует отметить, что оккупанты в Запорожской области уже объявили "эвакуацию". Принудительно вывозить будут жителей 18 населенных пунктов: Тимошевка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Большая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи Разовка.