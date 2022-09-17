Партизаны в оккупированном Мелитополе повредили железную дорогу: СМИ публикуют фото

Во временно оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области 17 сентября повреждено железнодорожное полотно, по которому оккупанты возили оружие и топливо из Крыма.

Похоже, что мелитопольское движение сопротивления хорошо отработало и уничтожило очередное логистическое сообщение врага.

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Отмечают, что разрушен приемно-отправочный путь станции Низяны, а также повреждены 25 шпал и рельсы.

Погибших и пострадавших нет.

Россияне активизировались

Местные телеграм-каналы пишут, что, как всегда после инцидента, российские военные пристально осматривают все машины в Мелитополе, проверяют всех велосипедистов, пешеходов.

К слову, удар на своих пропагандистских каналах подтвердили и сами оккупанты, назвав работу партизан "ударом украинских боевиков".

В Мелитополе теперь хлопок часто

16 сентября мэр города Иван Федоров сообщил о мощных взрывах на аэродроме. Он отметил, что у оккупантов могут быть серьезные потери. В то же время всего за день до этого "хлопок" посетил южную часть Мелитополя.

Тот факт, что "хлопок" в городе участился, свидетельствует об успешной работе отважных украинских партизан. Они всеми возможными способами портят жизнь оккупантов и показывают, что в Украине им не рады.

Поэтому россияне сильно напуганы и уже бегут из Мелитополя в Крым.

Кроме того, никакого "референдума" в городе не будет. Россияне планировали провести так называемое "голосование" 11 сентября, но контрнаступление Вооруженных Сил Украины полностью разрушило их планы.

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