Требуем больших возможностей сбивать террористический мусор, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 13 декабря опубликовал традиционное обращение к украинским. В нем он упомянул о утренней атаке России и проведении первого заседания Технологической ставки.

Глава государства подчеркнул, что украинским партнерам стоит переживать, как гарантировать стабильность миру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также Первые данные о последствиях и масштабах разрушений в результате 12 массированной атаки на энергосистему

Россия во время атаки пыталась перегрузить ПВО

Зеленский отметил, что 13 декабря была одна из самых больших российских атак против энергетики Украины: 94 ракеты разных типов, и крылатые, и баллистические, из которых 81 сбили, а также почти 200 ударных дронов.

"В общем, мы видим, что россияне пытались перегрузить нашу ПВО, как они и всегда это делают в таких массированных ударах. И также они специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже для людей. Удар произошел как раз под похолодание. Это сознательный, циничный российский террор именно против людей", – заявил президент Украины.

В настоящее время энергетики и ремонтные бригады восстанавливают энергосистему.

Зеленский провел Технологическую ставку

13 декабря президент Зеленский провел первое заседание Технологической ставки, способствующей инновациям в Силах обороны.

На встрече обсудили вопросы усиления ПВО, чтобы защитить Украину от ракет и "Шахедов".

Требуем еще больших возможностей сбивать весь этот мусор,

– сказал Зеленский.

На Ставке присутствовали представители армии, Сил безопасности и разведки, производители оружия, ученые.

"Следующую встречу в таком формате мы ожидаем уже конкретных решений. Будем привлекать и других представителей оборонно-промышленного комплекса. Обязательно нужно еще привлечь людей, которые уже давно помогают армии стать более технологичной, из волонтерского сообщества… Чем больше технологичности, тем больше сохраненных жизней", – добавил глава государства.

Президент беседовал с европейскими партнерами

Президент Зеленский пообщался с главой Финляндии.

Есть новый пакет поддержки, оборонный пакет. Финляндия готовит еще один пакет. Также мы договорились с Президентом Стуббом, что Финляндия будет работать с нашими запросами на дополнительные системы противовоздушной обороны,

– сообщил Зеленский.

Также он разговаривал с главой правительства Латвии.

Сейчас готовится саммит Объединенных экспедиционных сил – формат сотрудничества в Северной Европе, где "ощутимо британское лидерство".

В то же время, Украина ведет подготовку к встречам в Брюсселе на следующей неделе с европейскими лидерами.

Также Зеленский упомянул в своем обращении об оборонном пакете от США на 500 миллионов долларов, где будут артиллерия и ракеты ПВО, в частности, для HIMARS.

"Каждый раз, когда есть новые российские удары по нашей стране, мы нуждаемся – и это объективная потребность – шагов, демонстрирующих Путину: его террор не должен сработать. Он применяет ракеты вместо того, чтобы искать, как прекратить войну. Именно война и устрашение – это то, что держит российский "трон" под этим лицом. Но партнерам следует переживать не о том, как обеспечить стабильность. таких лиц в Москве, а о том, как гарантировать стабильность себе и миру - стабильность и безопасность, которые возможны только в мире", – подытожил Зеленский.