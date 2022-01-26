Партнеры не должны паниковать, – Данилов рассказал, какая помощь нужна Украине

После ряда заявлений об угрозе российского вторжения и эвакуации дипломатов с территории Украины напряжение растет. Вполне возможно, что это негативно повлияет на экономику страны.

Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он утверждает, что Путину нужна именно дестабилизация.

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Мы это подчеркиваем сейчас и артикулируем нашим партнерам, что мы не можем себе позволить, чтобы падала наша экономика. В этом вопросе нам тоже нужна помощь. Ведь если люди перейдут в состояние паники – это очень опасная ситуация для страны,

– отметил он.

Данилов подчеркнул, что во время нестабильной информационной ситуации манипулировать Украиной будет намного легче, а это задача России.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

"Зачем это делают общим ударением остальные партнеры – у нас здесь есть определенные вопросы относительно этого. Мы за открытую публичную, мировую дискуссию по вопросу войны на территории нашей страны", – сказал секретарь СНБО.

Если чего-то нет, то не надо говорить, что оно есть

Данилов отметил, что Украина благодарна партнерам за ту помощь, которую они оказывают. Но вполне осознает, что происходит в мире, поэтому просит не пытаться таким способом манипулировать страной.

Мы с большим уважением относимся ко всем странам, благодарны им за помощь, но если чего-то нет, то не надо говорить, что оно есть. А если оно есть, надо говорить, что оно есть и называть фамилию, имя и отчество, а не откладывать потом на будущее,

– уверяет секретарь СНБО.

Брифинг Алексея Данилова с итогами заседания СНБО: смотрите видео

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