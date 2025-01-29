ПАСЕ ввела санкции против властей Грузии и требует досрочных выборов

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая вводит санкции против грузинских властей. Кроме того, она требует проведения досрочных парламентских выборов под наблюдением ПАСЕ.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду". За соответствующее решение проголосовали 114 депутатов ПАСЕ.

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Что известно о санкциях ПАСЕ против Грузии

Резолюция ПАСЕ выдвигает жесткое требование к грузинской власти – начать процесс досрочных парламентских выборов, которые должны проходить под наблюдением Ассамблеи.

Из политического тупика, когда в Грузии есть провал доверия между властью и гражданским обществом... можно выйти только через организацию новых действительно демократических парламентских выборов... если эти парламентские выборы будут проходить под строгим международным наблюдением,

– говорится в тексте резолюции.

Заметим, что 114 депутатов ПАСЕ проголосовали "за", 13 – "против" и 7 воздержались.

В то же время ПАСЕ утвердила полномочия грузинской парламентской делегации на текущую сессию, но с определенными ограничениями. К их пересмотру Ассамблея вернется в апреле, и их продолжение будет зависеть от выполнения политических требований ПАСЕ.

Грузия вышла из ПАСЕ

Глава парламентской делегации Грузии Тея Цулукиани в комментарии "Европейской правде" заявила о выходе страны из ПАСЕ на фоне жесткого решения Ассамблеи, которая ввела санкции против грузинских депутатов.

О прекращении работы в ПАСЕ руководительница делегации объявила через час после принятия Ассамблеей решения о санкциях против Грузии.