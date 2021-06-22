За флаг Украины и "Путина убийцу": в ПАСЕ решили не наказывать Гончаренко

Регламентный комитет ПАСЕ закрыл производство в отношении Алексея Гончаренко. Против нардепа весной открыли дело за якобы нарушение правил Ассамблеи.

На парламентария пожаловались из-за того, что он во время выступления продемонстрировал национальный флаг Украины, простреленный российскими пулями на Донбассе и, задавая вопросы Ангеле Меркель, назвал Путина "убийцей".

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По итогам обсуждения на закрытом заседании профильного комитета сочли, что Алексей Гончаренко не нарушал правил Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Причина проста – оба совершенных действия не запрещены в ПАСЕ.

На своей странице в телеграмме нардеп подтвердил эту информацию.

Никаких санкций не будет,

– заявил он.

Коротко о скандале с Гончаренко

Основанием для лишения слова стало обращение Петра Толстого, которого Гончаренко назвал негодяем.

По словам украинского нардепа, он также рассказал правду о царе главы российской делегации – Путине.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы лишила Алексея Гончаренко права выступления на 3 месяца.

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