Будьте внимательны: жителей Львовщины просят сообщать о подозрительных лицах и объектах на Пасху

Жителей и гостей Львовской области призвали быть осторожными накануне Пасхи и напомнили, что враг не обращает внимания на праздники.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что с 2014 года Украина не раз убедилась, что у россиян "нет ничего святого".

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Сохраняйте бдительность

Козицкий призвал украинцев быть очень внимательными – как в течение праздничных дней, так и ежедневно.

Если вы имеете информацию о подозрительных лицах, транспорт, предметы или о том, что кто-то хочет совершить диверсию или террористический акт на территории Львовской области, сразу звоните на горячую линию СБУ,

– написал председатель ОВА.

Также о подозрительных объектах и людях призвали сообщать в полицию. Продолжительность комендантского часа во Львовской области на Пасху остается неизменной – с 00:00 до 05:00. В это время соответственно нельзя находиться на улице и в общественных местах без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность.

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