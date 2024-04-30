Будьте внимательны: жителей Львовщины просят сообщать о подозрительных лицах и объектах на Пасху
Источник:Максим Козицкий
Жителей и гостей Львовской области призвали быть осторожными накануне Пасхи и напомнили, что враг не обращает внимания на праздники.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что с 2014 года Украина не раз убедилась, что у россиян "нет ничего святого".
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Сохраняйте бдительность
Козицкий призвал украинцев быть очень внимательными – как в течение праздничных дней, так и ежедневно.
Если вы имеете информацию о подозрительных лицах, транспорт, предметы или о том, что кто-то хочет совершить диверсию или террористический акт на территории Львовской области, сразу звоните на горячую линию СБУ,
– написал председатель ОВА.
Также о подозрительных объектах и людях призвали сообщать в полицию. Продолжительность комендантского часа во Львовской области на Пасху остается неизменной – с 00:00 до 05:00. В это время соответственно нельзя находиться на улице и в общественных местах без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность.
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- В Киевской ОВА сообщили, что не будут отменять комендантский час на Пасху. Как и раньше, ограничения продлятся с 00:00 до 5:00 часов. Передвижение по улице в это время запрещено, поэтому богослужения должны транслироваться в онлайн-режиме. Храмы можно будет посетить после завершения комендантского часа.
- Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Пасху нужно праздновать одной датой. Речь идет о совместном праздновании Воскресения Христова христианами восточного и западного обрядов. Он пояснил, что это стремление особенно важно в свете того, что в 2025 году будет 1700 лет от созыва Первого Вселенского Синода в Никее.
- Россияне могут готовить ракетные провокации по Украине в период Пасхальных праздников. В частности, ожидают роста религиозных конфликтов. Также, учитывая опыт прошлых лет, с высокой вероятностью страна-агрессор на этот раз снова готовит ракетные провокации в период празднования.