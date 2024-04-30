Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що від 2014 року Україна не раз пересвідчилася, що у росіян "немає нічого святого".

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Зберігайте пильність

Козицький закликав українців бути дуже уважними – як упродовж святкових днів, так і щодня.

Якщо ви маєте інформацію про підозрілих осіб, транспорт, предмети чи про те, що хтось хоче вчинити дивеpcію або теpoриcтичний акт на території Львівської області, одразу телефонуйте на гарячу лінію СБУ,

– написав голова ОВА.

Також про підозрілі об'єкти та людей закликали повідомляти в поліцію. Тривалість комендантської години у Львівській області на Великдень залишається незмінною – з 00:00 до 05:00. В цей час відповідно не можна перебувати на вулиці та у громадських місцях без спеціальних перепусток і документів, які посвідчують особу.

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