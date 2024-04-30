Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що від 2014 року Україна не раз пересвідчилася, що у росіян "немає нічого святого".
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Зберігайте пильність
Козицький закликав українців бути дуже уважними – як упродовж святкових днів, так і щодня.
Якщо ви маєте інформацію про підозрілих осіб, транспорт, предмети чи про те, що хтось хоче вчинити дивеpcію або теpoриcтичний акт на території Львівської області, одразу телефонуйте на гарячу лінію СБУ,
– написав голова ОВА.
Також про підозрілі об'єкти та людей закликали повідомляти в поліцію. Тривалість комендантської години у Львівській області на Великдень залишається незмінною – з 00:00 до 05:00. В цей час відповідно не можна перебувати на вулиці та у громадських місцях без спеціальних перепусток і документів, які посвідчують особу.
Великдень у 2024 році: останні новини
- У Київській ОВА повідомили, що не скасовуватимуть комендантську годину на Великдень. Як і раніше, обмеження триватимуть з 00:00 до 5:00 години. Пересування вулицею в цей час заборонене, тому богослужіння мають транслюватися в онлайн-режимі. Храми можна буде відвідати після завершення комендантської години.
- Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що Великдень потрібно святкувати однією датою. Йдеться про спільне відзначення Воскресіння Христового християнами східного і західного обрядів. Він пояснив, що це прагнення є особливо важливим у світлі того, що у 2025 році буде 1700 років від скликання Першого Вселенського Синоду в Нікеї.
- Росіяни можуть готувати ракетні провокації по Україні у період Великодніх свят. Зокрема, очікують зростання релігійних конфліктів. Також, враховуючи досвід минулих років, з високою ймовірністю країна-агресорка цього разу знову готує ракетні провокації в період святкувань.