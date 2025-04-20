На Пасху Папа Римский не возглавил мессу в Ватикане, Франциск обратился к верующим с балкона
- Папа Римский Франциск ненадолго появился на балконе базилики Святого Петра для благословения верующих на Пасху, но не возглавлял мессу по состоянию здоровья.
- В обращении понтифик призвал к прекращению огня и освобождению заложников в Газе, осудив антисемитизм в мире.
Папа Римский ненадолго появился для благословения перед верующими на балконе базилики Святого Петра в Пасху, 20 апреля. По совету врачей 88-летний понтифик не возглавлял праздничную мессу в Ватикане.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Традиционное послание "Urbi et Orbi" зачитал от имени Франциска церемониймейстер.
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Папа обратился к верующим
В пасхальном послании понтифик назвал ситуацию в Газе "драматической и плачевной". Папа призвал палестинскую группировку ХАМАС освободить заложников и осудил "тревожную" тенденцию антисемитизма в мире.
Я обращаюсь к воюющим сторонам: прекратите огонь, освободите заложников и придите на помощь голодному народу, который стремится к мирному будущему,
– говорилось в обращении.
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Напомним, в начале года Франциск попал в больницу с двусторонней пневмонией и провел там почти 40 дней. В молодости у него развился плеврит, из-за чего Папе удалили часть одного из легких.
К слову, 6 апреля понтифик впервые появился перед толпой в Ватикане после госпитализации. Тогда он использовал специальные носовые трубки для получения дополнительного кислорода, а ограниченные движения его рук во время благословения толпы объясняли травмой.