На Пасху Папа Римский не возглавил мессу в Ватикане, Франциск обратился к верующим с балкона

Папа Римский ненадолго появился для благословения перед верующими на балконе базилики Святого Петра в Пасху, 20 апреля. По совету врачей 88-летний понтифик не возглавлял праздничную мессу в Ватикане.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Традиционное послание "Urbi et Orbi" зачитал от имени Франциска церемониймейстер.

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Папа обратился к верующим

В пасхальном послании понтифик назвал ситуацию в Газе "драматической и плачевной". Папа призвал палестинскую группировку ХАМАС освободить заложников и осудил "тревожную" тенденцию антисемитизма в мире.

Я обращаюсь к воюющим сторонам: прекратите огонь, освободите заложников и придите на помощь голодному народу, который стремится к мирному будущему,

– говорилось в обращении.

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Напомним, в начале года Франциск попал в больницу с двусторонней пневмонией и провел там почти 40 дней. В молодости у него развился плеврит, из-за чего Папе удалили часть одного из легких.

К слову, 6 апреля понтифик впервые появился перед толпой в Ватикане после госпитализации. Тогда он использовал специальные носовые трубки для получения дополнительного кислорода, а ограниченные движения его рук во время благословения толпы объясняли травмой.