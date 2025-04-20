Христос Воскрес: как украинские защитники празднуют Пасху на фронте

В воскресенье, 20 апреля, христиане отмечают один из самых больших религиозных праздников в году – Пасху. Защитники показали, как празднуют Пасху на передовой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, Военно-морские силы ВСУ, Национальную полицию и Оперативное командование "Север". Военные поздравляют украинцев с Пасхой.

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Воины показали праздник на фронте

Пасху 2025 года украинские военные встречают на линии соприкосновения. К празднику защитникам передали более 6 тысяч пасок, часть выпечки доставляли с помощью БПЛА.

На Пасху мы празднуем жизнь и ее ценность. Но уже третий год подряд делаем это под звуки взрывов и воздушных тревог. Сегодня, как никогда, помним: свет жизни всегда побеждает тьму смерти,

– написали в ВМС.

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Бойцы посетили совместную молитву

В гарнизонном храме святого Иоанна Воина состоялась совместная молитва военнослужащих подразделений с главным капелланом войск ОК "Север" отцом Антонием. Он освятил паски и передал защитникам молитвенники.

Это лучшая работа в мире – защищать свою Родину. Это повторяет и Господь в Евангелие, говоря, что нет большего, чем положить душу за друзей своих. Это не значит, что мы должны погибнуть. Мы должны вернуться с победой, изменить страну к лучшему...

– отметил отец.

Кроме того, накануне капеллан провел совместную молитву с подразделениями, которые тренируются и готовятся к боевым выходам.

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Подразделения полиции поздравили украинцев

В очередной раз встречают Пасху на передовой и бойцы из подразделений Национальной полиции – "Лють", "Хижак", стрелковых батальонов, КОРДа.

Мы отмечаем в блиндажах, в окопах, на позициях и блокпостах. Но мы вместе, потому что Пасха – это не место. Это состояние души, в которой живет надежда. Свет победит. Украина победит. Христос воскрес!

– написали бойцы сводной бригады "Хижак".

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К слову, спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что вражеская активность несколько снизилась на фоне объявленного Владимиром Путиным "пасхального перемирия". Однако боевые действия на линии соприкосновения продолжаются.