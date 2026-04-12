С кровавой свечой и циничными словами о "справедливости": Путин поздравил россиян с Пасхой
- Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой, цинично заявив о "торжестве добра и справедливости", несмотря на войну против Украины.
- Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, держа свечу цвета крови.
Владимир Путин обратился к россиянам по случаю Пасхи по восточному обряду. Российский диктатор цинично заявил о "торжестве добра и справедливости", несмотря на продолжение войны против Украины.
Об этом говорится на сайте российского Кремля.
Как выглядел Путин во время пасхального приветствия и что сказал диктатор?
Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Там также присутствовал глава РПЦ патриарх Кирилл Гундяев и мэр Москвы Сергей Собянин, который стоял рядом с главой Кремля.
Во время службы российский диктатор держал зажженную свечу цвета крови и был в костюме. Примечательно, что свечи такого цвета были у всех священнослужителей, включая патриарха Кирилла.
Фото Кремля
Во время поздравления президент России цинично сказал, что "великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости", и это на фоне полномасштабной войны против Украины и непрерывных обстрелов по мирным городам.
Также диктатор говорил о "вековых родительских традициях" и "неоспоримых духовных, моральных ценностях и идеалах", что резко контрастирует с реальностью войны и гибелью тысячи людей в Украине.
Стоит отметить, что в храмах цвета свечей бывают разные, и каждый из них имеет свое значение. Белая свеча обычно ассоциируется с чистотой, светом, воскресением и духовной радостью, что непосредственно связано с Пасхой. А вот красный цвет – это прежде всего кровь, жертва и мученичество.
Путин на пасхальной службе у Москвы / Видео DWS News
Какова ситуация с перемирием, которое объявил Путин?
В Генштабе ВСУ рассказали, что по состоянию на утро 12 апреля 2026 года зафиксировано 2 299 случаев нарушения режима прекращения огня оккупантами. В частности, 28 штурмовых действий противника, 479 вражеских обстрелов, 747 ударов дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния"), 1 045 ударов FPV-дронами.
Также на Пасху враг нанёс удар по посёлку Золочев в Харьковской области. Вследствие этого там возник пожар в магазине, а также получили ранения два человека.
Интересно, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов считает, что перемирие на Пасху вряд ли станет долговременным из-за нарушений со стороны России. В то же время, как заметил генерал, большинство все же пыталась соблюдать режим прекращения огня.