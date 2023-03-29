27 марта Пашу "Мерседеса" заметили в одном из сервисных центров Киева во время оформление загранпаспорта. Однако митрополит обвинил журналистов в "клевете", а получение документа объяснил тем, что старый якобы исчез, сообщает 24 Канал.

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Паспорт якобы потерялся во время обысков

В ходе общения с журналистами в Киево-Печерской Лавре Паша "Мерседес" прокомментировал вчерашний визит в сервисный центр. Он заявил, что старый документ исчез во время обысков.

Есть люди, спрятавшие мой паспорт. Он где-то пропал во время обысков,

– заявил митрополит.

Кроме того, он обвинил журналистов в клевете. Паша "Мерседес" рассказал, что уезжать с родными никуда из Украины не собирается, а его якобы "оболгали".

"Все, кто хотел, уже уехали", – прокомментировал он информацию о выезде за пределы Украины.

Вместе с тем Паша Мерседес также заявил, что не собирается покидать и территорию Лавры, поскольку считает ее своим "домом".

Паша "Мерседес" оформлял загранпаспорт в Киеве

27 марта наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП Павла был замечен в сервисном центре Киева. Он стоял в очереди на получение загранпаспорта.

Сотрудница сервисного центра вызвала Павла Лебедя на получение документа и провела к коллеге, которая выдает загранпаспорта. Как только митрополит заметил, что его снимают, то как можно быстрее ушел из сервисного центра.

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