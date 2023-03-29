27 марта Пашу "Мерседеса" заметили в одном из сервисных центров Киева во время оформление загранпаспорта. Однако митрополит обвинил журналистов в "клевете", а получение документа объяснил тем, что старый якобы исчез, сообщает 24 Канал.
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Паспорт якобы потерялся во время обысков
В ходе общения с журналистами в Киево-Печерской Лавре Паша "Мерседес" прокомментировал вчерашний визит в сервисный центр. Он заявил, что старый документ исчез во время обысков.
Есть люди, спрятавшие мой паспорт. Он где-то пропал во время обысков,
– заявил митрополит.
Кроме того, он обвинил журналистов в клевете. Паша "Мерседес" рассказал, что уезжать с родными никуда из Украины не собирается, а его якобы "оболгали".
"Все, кто хотел, уже уехали", – прокомментировал он информацию о выезде за пределы Украины.
Вместе с тем Паша Мерседес также заявил, что не собирается покидать и территорию Лавры, поскольку считает ее своим "домом".
Паша "Мерседес" оформлял загранпаспорт в Киеве
27 марта наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП Павла был замечен в сервисном центре Киева. Он стоял в очереди на получение загранпаспорта.
Сотрудница сервисного центра вызвала Павла Лебедя на получение документа и провела к коллеге, которая выдает загранпаспорта. Как только митрополит заметил, что его снимают, то как можно быстрее ушел из сервисного центра.
Выселение из Лавры: последние новости
- Священники УПЦ МП заявляют, что не собираются покидать территорию Киево-Печерской лавры. Монахи утверждают, что якобы не получали ни одного законного документа, который заставлял бы их уехать.
- Одна из поклонниц УПЦ МП 29 марта набросилась на журналистов и заявила, что Лавра никто покидать не будет. По словам женщины, на верующих якобы намеренно ставят клеймо "Московского патриархата".
- Кроме того, митрополит Павел заявил, что планирует провести в Лавре Пасхальную службу. Паша "Мерседес" также поддерживает нарратив, что якобы нет законного положения, согласно которому монахи УПЦ МП должны выселиться из Киево-Печерской лавры.