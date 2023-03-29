27 березня Пашу "Мерседеса" помітили в одному з сервісних центрів Києва під час оформлення закордонного паспорта. Проте митрополит звинуватив журналістів у "наклепі", повідомляє 24 Канал.

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Паспорт буцімто загубився під час обшуків

Під час спілкування з журналістами у Києво-Печерській Лаврі Паша "Мерседес" прокоментував учорашній візит до сервісного центру. Він заявив, що буцімто старий документ зник під час обшуків.

Є люди, які заховали мій паспорт. Він десь пропав під час обшуків,

– заявив митрополит.

Окрім того, Паша "Мерседес" розповів, що виїжджати з рідними нікуди з України не збирається, а його буцімто "оббрехали".

"Всі, хто хотів, уже виїхали", – прокоментував він інформацію щодо виїзду за межі України.

Разом з тим, Паша Мерседес також заявив, що не збирається покидати й територію Лаври, адже вважає її своїм "домом".

Паша "Мерседес" оформляв закордонний паспорт у Києві

27 березня намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП Павла помітили у сервісному центрі Києва. Він стояв у черзі на отримання закордонного паспорта.

Працівниця сервісного центру викликала Павла Лебедя на отримання документа та провела до колеги, яка видає закордонні паспорти. Як тільки митрополит помітив, що його знімають, то якнайшвидше пішов з сервісного центру.

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