Скандальный Паша "Мерседес" называл украинскую ТрО "ублюдками"

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры митрополита УПЦ МП Павла Лебедя (известного как Паша "Мерседес"). В одной из них священнослужитель обзывает украинское ТРО.

Он назвал всех участников территориальной обороны Украины "ублюдками". Детали разговора скандального монаха. 24 Канал.

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"Нет никакой обороны": митрополит Павел унизил украинскую тро

СБУ обнародовала перехваченные разговоры митрополита УПЦ МП Павла Лебедя. На одной из них он унижает украинское ТРО.

Скандальный священнослужитель назвал территориальную оборону "ублюдками". А также отметил своей собеседнице, что "нет никакой обороны".

Заметим, что высказываться таким образом о людях, которые стали на защиту родной страны в самый трудный для народа момент и храбро боролись с агрессором, в большинстве своем не имея боевого опыта –. Многие представители территориальной обороны героически отдали самое ценное, что было – свою жизнь, чтобы остановить врага. И сейчас продолжают удерживать россиян в составе Вооруженных Сил.

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Обыски у митрополита Павла Лебедя: что известно

1 апреля СБУ объявила Паше "Мерседесу" о подозрении. Его обвиняют в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, а также в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

Сразу после этого у митрополита провели обыски. Обнародованные кадры с места событий удивляют – в доме священнослужителя Служба безопасности нашла кучу драгоценностей и золота.

На фотографиях видны большие портреты из янтаря и другие драгоценные вещи. Кроме того, было найдено русский герб как доказательство связи Павла Лебедя со страной-агрессоркой и его расположением к ней.

Что нашли во время обысков у митрополита Павла Лебедя / Фото СБУ