Паша "Мерседес" из-под домашнего ареста решил жаловаться омбудсмену

Первого апреля Паше "Мерседесу" вручили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса, а впоследствии в суде его "припарковали" на 60 дней по адресу прописки в качестве подозреваемого. Свой круглосуточный арест он отбывает в роскошном трехэтажном имении, однако ограничение передвижения ему, очевидно, очень не нравится.

В четверг, 13 апреля, мужской монастырь Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры отправил Офису Омбудсмена письмо. В нем он заявил о нарушении права на свободу совести, вероисповедания и дискриминации.

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На заявление митрополита отреагировали

Как отметил Дмитрий Лубинец, это письмо было подписано лично Митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом, широко известным как Паша "Мерседес". Бывший наместник Киево-Печерской лавры представляет аффилированную с русской церковью УПЦ МП.

На такие заявления власти должны реагировать, поэтому по этой жалобе Дмитрий Лубинец открыл производство уполномоченного по правам человека. Также в его пределах отправили соответствующие запросы:

Министерству культуры и информационной политики,

Национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра",

Нацполиции,

Всеукраинскому Совету Церквей и религиозных организаций,

СБУ,

Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести.

За что против Паши "Мерседеса" открыли дело

Экс-наместника Лавры СБУ подозревает в ряде нарушений. Речь идет, в частности, о нарушении равноправия граждан, оправдывании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины. И эти обвинения базируются на обоснованных доказательствах.

Правоохранители 1 апреля обнародовали перехваченные разговоры митрополита, в которых Павел Лебедь радовался тому, что в Херсоне развеваются "русские флаги". Он уверял, что якобы украинцы из-за этого "довольны". Также он говорил, что на Западе Украины на самом деле уже "нет украинцев", а "все Польша, Венгрия".

Более того, митрополит УПЦ МП призвал молиться за патриарха Кирилла, который лично благословлял оккупантов на войну против украинцев. Мол, он будет Кирилла "поминать" и призвал к этому свою собеседницу.

Следовательно, через Павла и ему подобных, как отметил председатель СБУ Василий Малюк, Россия пытается использовать церковную среду Украины для продвижения своей пропаганды и раскола украинского общества. Однако закон одинаков для всех, и ряса не может служить щитом от него. Паше "Мерседесу" СБУ сообщила о подозрении за:

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений;

оправдание, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификацию ее участников.

После этого правоохранители посетили и его имение. Уже там среди роскоши они получили другие доказательства причастности к России. Среди портретов из янтаря, драгоценностей и золота митрополит дома хранил герб страны-оккупантки.

Однако, несмотря на все доказательства в зале суда, митрополит лил крокодиловые слезы и заявлял, что якобы "ничего не сделал для того, чтобы его в чем-то обвинять", а подозрение назвал сугубо политическим делом. Однако суд эти утверждения не убедили, поэтому 1 апреля на него одели электронный браслет и избрали меру пресечения.

Адвокат митрополита на решение суда подал апелляцию по поводу домашнего ареста. Ее должны рассмотреть 21 апреля.