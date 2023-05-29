Дело против Паши "Мерседеса": продолжили ли арест митрополиту
Источник:Суспильне
Ранее СБУ вручила митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю подозрение. А уже сегодня, 29 мая, ему продлили меру пресечения в виде домашнего ареста.
Об этом стало известно из зала суда. Так, был удовлетворен круглосуточный домашний арест митрополита до 1 июля.
Важно Никогда не был на стороне агрессии, – митрополит Павел оправдывается в зале суда
Суд продлил Паше "Мерседесу" меру пресечения
Как стало известно, суд удовлетворил ходатайство прокурора продлить круглосуточный домашний арест до 1 июля с обязательством носить браслет.
Просим до 1 июля продлить домашний арест по подозрению Петра Лебедя в оправдывании вооруженной агрессии России и унижении граждан в связи с религиозными убеждениями. Досудебное расследование продолжается,
– отметил прокурор Евгений Завистовский.
На это уже отреагировал митрополит. Он обратился к прокурору и следователю СБУ.
"Вам не стыдно, что вы пишете? Одному и другому", – сказал Паша "Мерседес".
Вручение подозрения Паше "Мерседесу": все, что известно
- 1 апреля этого года СБУ вручила бывшему главе Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу (Лебедю) подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
- Его подозревают за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, а также за оправдание, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификацию ее участников.
- Позже митрополита УПЦ МП вызывали на допрос. Сам священник после вручения подозрений очень быстро покинул Киево-Печерскую Лавру.
- Дома у бывшего главы Киево-Печерской лавры во время обысков нашли портреты из янтаря, драгоценности и золота. Также в роскошном имении был российский герб.
- Кстати, митрополиту 1 апреля избрали меру пресечения. Однако он долго отказывался надеть электронный браслет, ссылаясь на состояние здоровья.