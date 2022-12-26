Вообще не хочу уезжать: Паша "Мерседес" на русском пожаловался верующим на выселение из Лавры

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, более известный как Паша "Мерседес", заявил, что с 1 января священнослужителей УПЦ МП могут лишить доступ к главным храмам лавры. Епископ церкви обратился к верующим на русском.

Российские попы с 1 января могут лишиться доступа к лаврскому Успенскому собору и Трапезной церкви. В воскресной речи Павел, против которого СНБО ввел санкции, сказал, что у них истекает арендный договор.

Кстати СНБО принял жесткое решение по российским церквям в Украине

Павел якобы звонил министру Ткаченко

Мне стало известно, это пока не точные слухи. У нас заканчивается договор аренды Трапезного и Успенского соборов. Негласно нам подтвердили, что уже в следующее воскресенье или субботу нас не пустят в эти храмы – ни в один, ни в другой,

– сказал Паша "Мерседес".

Митрополит пожаловался на тех, за кого голосовали люди. Павел пожаловался, что они "делают козни святой церкви и народу, который живет в Украине".

Он признался, что якобы несколько раз звонил министру культуры Александру Ткаченко, но тот не берет трубку.

Митрополит сообщил, что в понедельник у него запланирована встреча с директором заповедника Киево-Печерская Лавра, которая должна прояснить ситуацию.

Также Паша "Мерседес" прибег к циничной манипуляции. Он сказал, что во времена СССР разрешали молиться, а сейчас якобы делают пакости "святой, соборной и апостольской церкви".

Но Павел забыл сказать или просто не знает, что в СССР осуществлялись массовые аресты и преследования духовенства и религиозных проповедников.

Что происходит с Киево-Печерской Лаврой