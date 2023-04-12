Когда во Львове святить пасху: расписание пасхальных богослужений в главных храмах

В ночь на 16 апреля украинцы будут праздновать Пасху. Во Львове не будут проходить богослужения во время комендантского часа.

Однако посвятить пасхи можно тогда, когда закончится комендантский час. 24 Канал подробнее расскажет о расписании богослужений в главных храмах Львова.

К теме Комендантский час на Пасху: какие ограничения будут действовать в областях Украины

Расписание богослужений во Львове

Архикафедральный собор святого Юрия – 14 апреля:

9:00 – Великие Царские Времена, вечерняя с выставлением Плащаницы,

14:00 – Молитва Иисуса за онкологических больных,

18:00 – Иерусалимская Утреня.

15 апреля:

9:00 – вечерняя с Божественной Литургией святого Василия Великого,

12:00-20:00 – благословение куличей и прочей пищи (каждые полчаса),

14:00 – Молитва Иисуса за онкологических больных,

20:30 – Надгробное, Пасхальная Утреня; архиерейская Божественная Литургия.

16 апреля:

7:30, 9:00, 11:00, 18:00 – божественная литургия.

Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла – 14 апреля:

8:00 – Великие Царские Времена, исповедь, вечерняя с выставлением Плащаницы,

17:00 – Иерусалимская утреня, исповедь.

15 апреля:

9:00 – вечерняя с Литургией святого Василия Великого, исповедь,

12:00-21:00 – посвящение ремней.

16 апреля:

6:30 – Надгробное, Воскресная утреня, божественная литургия (посвящение куличей),

9:00, 11:00, 13:00 – божественная литургия (посвящение куличей),

15:00 – Византийская Божественная Литургия на английском языке,

17:00 – божественная литургия (посвящение куличей),

18:00 – Большая вечерняя.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ – 14 апреля:

8:00 – Царское время, вечерняя с выставлением плащаницы,

18:00 – Иерусалимская утреня.

15 апреля:

8:00 – вечерняя с литургией святого Василия Великого,

12:00-20:00 – посвящение ремней.

16 апреля:

7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 – божественная литургия.

Храм святого Архистратига Михаила – 14 апреля:

7:00 – Царские времена,

10:00 – вечерняя с выносом плащаницы,

16:00 – Иерусалимская утреня.

15 апреля:

7:00 – Времена,

9:00 – вечерняя с литургией Василия Великого,

14:00-20:00 – посвящение ремней.

16 апреля:

6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – праздничная литургия.

Храм святых Владимира и Ольги – 14 апреля:

6:30 – Времена, большая вечерняя с выносом плащаницы,

18:00 – Иерусалимская утреня.

15 апреля:

6:30 – литургия Василия Великого с вечерней,

12:00-21:00 – посвящение ремней.

16 апреля:

7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 – святая литургия Иоанна Златоустого.

Храм святых Ольги и Елизаветы – 14 апреля:

8:00 – Царское время, вечерняя с выставлением плащаницы,

18:00 – Иерусалимская утреня.

15 апреля:

9:00 – святая литургия Василия Великого с вечерней,

с 14:00 – посвящение ремней.

16 апреля:

6:15 – Надгробное (хранение плащаницы),

6:45 – Воскресная утреня,

8:00, 10:00, 12:00 – божественная литургия

Церковь Успения Богородицы ВТО – 14 апреля:

7:00 – Царские времена, изобразительные, вечерняя с образом выноса плащаницы,

18:00 – Иерусалимская утреня, крестный ход.

15 апреля:

8:30 – святая литургия,

14:00 – начало свечения куличей,

21:00 – чтение деяний святых апостолов.

16 апреля:

6:00 – Пасхальная утреня, святая литургия, освящение куличей,

10:00 – святая литургия, освящение куличей,

18:00 – Пасхальная вечерняя.

Свято-Покровский кафедральный собор – 14 апреля:

7:30 – Царские времена,

9:00 – вечерняя с выносом плащаницы,

17:00 – Иерусалимская утреня с погребением плащаницы.

15 апреля:

9:00 – вечерняя с литургией святого Василия Великого,

11:00-22:00 – освящение пасхальных приношений,

22:00 – чтение деяний святых апостолов.

16 апреля:

6:30 – полноношница;

7:00 – Пасхальная утреня,

8:00 – божественная литургия святого Иоанна Златоустого, посвящение куличей,

11:00 – божественная литургия,

17:00 – большая вечерняя.

Напомним, что недавно власти Киева рассказали, как будут проходить богослужения в столице.