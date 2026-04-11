Пасхальное перемирие стартовало: Генштаб озвучил врагу единые правила на земле, в море и на небе
- Временное прекращение огня на время Пасхи побудило украинских бойцов обеспечить режим тишины.
- При этом Силы обороны имеют право открывать огонь в ответ на вражеские провокации.
На время Пасхи Киев и Москва согласовали временное прекращение огня. Силы обороны обеспечат режим тишины, впрочем, на любые действия врага будет зеркальный ответ.
Об этом говорится в официальном сообщении Генерального штаба ВСУ.
Как будут действовать украинские бойцы на период Пасхи?
Отмечается, что на суше, на море и в воздухе на время празднования Пасхи Силам обороны Украины дали поручение обеспечить соблюдение режима прекращения огня.
Украина обеспечит режим тишины и будет действовать по четкому принципу: зеркальное реагирование,
– отметили в Генштабе.
Оккупанты неоднократно нарушали предыдущие подобные договоренности, поэтому Силы обороны должны быть готовы к любым вражеским провокациям.
В случае, если будет фиксироваться выдвижение вражеских подразделений к линии фронта, проведения инженерных работ, перегруппировки российских сил или другие признаки подготовки к штурму или использования режима тишины в агрессивных целях, украинские военные имеют право открывать огонь в ответ.
Такие же правила распространяются и на действия противника в море и воздухе. Кроме того, в случае запуска Россией ракет или ударных беспилотников по территории Украины, ответ со стороны ВСУ будет зеркальным.
Отметим, что именно это подчеркивал и президент Зеленский. Он убеждает, что украинская армия готова к любому развитию событий.
Интересно! Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк высказал мнение, что Владимир Путин не собирался добровольно соглашаться на перемирие. По его словам, российский лидер пошел на такой шаг под влиянием ряда факторов, в частности давления со стороны международных переговорщиков, а также, вероятно, религиозного фактора.
На что настроены россияне перед праздником?
Ночью и утром 11 апреля вражеские войска не прекращали террор украинских городов. Под ударом оказалась Одесса. Там погибли два человека. В городе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры – пострадали жилые дома, общежитие, детский сад и заведения общественного питания.
В Лубенском районе Полтавщины российский удар также унес жизнь одного человека. "Прилетело" и по Донецкой области. В Краматорске в результате обстрела авиабомбами пострадали по меньшей мере 10 жителей, двое из них в тяжелом состоянии.