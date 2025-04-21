"Пасхальное перемирие" на границе: в ГПСУ рассказали о российских обстрелах и попытках штурмов
- Украинские пограничники зафиксировали многочисленные российские обстрелы и штурмы во время так называемого "пасхального перемирия".
- В воскресенье Россия продолжала атаковать приграничье, в частности Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области.
Украинские пограничники фиксировали многочисленные российские обстрелы и попытки штурмов во время объявленного Владимиром Путиным "пасхального перемирия" 20 апреля. Это продолжалось с первых часов так называемого режима прекращения огня.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает 24 Канал. Он назвал действия агрессора "имитацией того, что Россия хочет какого-то перемирия".
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Какой была ситуация на границе
ГПСУ не наблюдала режима прекращения огня со стороны России на Пасху – по Сумской и Харьковской области враг продолжал бить ствольной артиллерией, беспилотниками и из реактивных систем залпового огня.
Кроме того, по словам Демченко, на отдельных направлениях, где расположены пограничные подразделения, россияне пытались проводить штурмовые действия.
Это были даже не провокации, а целенаправленные штурмовые действия. Пусть это отдельные направления, но, если говорить о прекращении огня, то фиксировались не только обстрелы, но и атаки на позиции наших воинов,
– добавил спикер.
Он также отметил, что, возможно, противник меньше использовал авиацию и атаковал Черниговскую область.
К слову, Владимир Зеленский заявил о 2 935 нарушениях режима тишины Россией. По словам президента, на фронте произошло 96 штурмовых действий агрессора, 1 882 обстрелы украинских позиций, в частности 812 – из тяжелого вооружения.