Прилет БпЛА за 10 минут до перемирия: сколько обстрелов Херсонщины было на Пасху

"Пасхальное перемирие" от Кремля не помешало России по обстрелам гражданских украинцев. Так, и до, и во время, и после Пасхи страна-агрессор терроризировала Херсон и область.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, заметив, что количество российских дронов не уменьшилось. Оккупанты активно применяют разведывательные БпЛА и дроны со взрывчаткой.

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Как Россия терроризировала Херсонскую область на Пасху

За 10 минут до "пасхального перемирия" 19 апреля российские беспилотники атаковали многоэтажку в Херсоне. По словам журналистки, местные уже привыкли к "обещаниям" Кремля. И до, и во время Пасхи Херсонщина страдала от российского террора.

Нельзя сказать, что на Херсонщине было тихо (на "пасхальное перемирие – 24 Канал). В телеграмм-каналах россияне хвастались обстрелами. В некоторых общинах люди говорили: "Ровно в полночь начались бешеные обстрелы",

– сказала она.

В течение прошлой недели украинские военные на правобережье Херсонщины уничтожили 1707 российских дронов, из них 405 в пределах Херсонской общины. В течение дня враг применяет десятки разведывательных и ударных БпЛА. Вирлич отметила, что эта статистика показывает большую работу Сил обороны, ведь дроны, которые все же залетают на Херсонщину и Херсон – небольшая часть от всех запущенных россиянами.

"Дроны долетают системно. Говорится о развед дронах, дроны, которые сбрасывают взрывчатку. Всегда напоминаем не поднимать никакие предметы с земли, потому что это может быть миной. Дроны постоянно охотятся за людьми, сегодня БпЛА догнал человека в Белозерке", – отметила журналистка.

Напомним, что 16 апреля российские КАБы атаковали Центральный район Херсона, повредив социальную инфраструктуру и жилые дома. Тогда погиб один человек. 21 апреля россияне атаковали Херсон, повредив детский сад. Выбиты более 30 окон и повреждены двери и павильон.