"Пасхальное перемирие" сорвано: оккупанты совершили более 50 атак

Российские войска продолжают активные боевые действия и нарушают Пасхальный "режим тишины" вдоль линии фронта. По состоянию на 16:00 12 апреля зафиксировано уже 55 атак оккупантов на разных направлениях.

Наиболее напряженная ситуация остается на востоке Украины, где продолжаются штурмы и обстрелы позиций ВСУ. Об этом сообщает Генштаб.

Смотрите также Очередное нарушение "перемирия": россияне ударили по магазину на Харьковщине

Сколько атак совершили россияне, несмотря на перемирие?

С начала суток российские войска совершили 55 атак по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам. Оккупанты также продолжают обстреливать приграничные территории, в частности на Сумщине пострадали населенные пункты Толстодубово, Искрисковщина и Бачевск.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил девять обстрелов позиций украинских войск и гражданской инфраструктуры. На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз пытались улучшить свое тактическое положение в районах Синельниково, Старицы, Избицкого и Волчанска, одна атака продолжается.

На Купянском направлении противник дважды пытался прорвать оборону в районах Петропавловки и Подолов, и один бой до сих пор продолжается. На Лиманском направлении украинские военные отражают две попытки врага продвинуться в сторону Лимана.

На Славянском направлении зафиксировано четыре атаки в направлениях Озерного, Калеников и Рай-Александровки. На Краматорском направлении оккупанты совершили одну атаку в районе Маркового.

Особенно напряженной остается ситуация на Константиновском направлении, где россияне совершили 11 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Новопавловки и Кучерова Яра. Одно из штурмовых действий продолжается.

Наибольшая активность врага зафиксирована на Покровском направлении – здесь оккупанты 14 раз пытались вытеснить украинских защитников с позиций в районах Белицкого, Родинского, Мирнограда, Покровска, Удачного, Муравки и других населенных пунктов. Один бой продолжается.

На Александровском направлении враг пять раз атаковал позиции Сил обороны, а на Гуляйпольском – произошло девять атак в районах Железнодорожного, Староукраинки, Мирного, Варваровки и Гуляйпольского. В то же время на Ореховском и Приднепровском направлениях штурмовых действий не зафиксировано.

Как реагируют на это украинские войска?

У Десантно-штурмовых войсках отметили, что украинские подразделения продолжают неуклонно придерживаться определенного формата Пасхального "режима тишины", несмотря на многочисленные нарушения со стороны российских войск. В то же время украинские военные находятся в полной боевой готовности и постоянно мониторят ситуацию на всех участках фронта.

Защитники внимательно фиксируют каждый случай обстрелов, применения дронов или попыток продвижения противника, чтобы оперативно реагировать на изменение обстановки. В случае угрозы жизни военных или попыток прорыва обороны украинские подразделения немедленно открывают огонь в ответ.

В ДШВ подчеркивают, что соблюдение "перемирия" не означает бездействие, а предусматривает взвешенную и контролируемую реакцию на действия врага. Украинские силы продолжают истощать противника, в частности уничтожая его пехоту и технику, которые привлекаются к атакам.

Кроме того, подразделения активно используют разведку, в частности беспилотники, чтобы своевременно выявлять перемещения врага. Военные отмечают, что готовы действовать быстро и решительно в случае любых провокаций или эскалации со стороны российских оккупантов.

Что известно о договоренности "пасхального перемирия"?