Российские войска осуществили стрелковый обстрел украинских позиций в Сумской области

Несмотря на объявленное Владимиром Путиным "пасхальное перемирие", 20 апреля россияне продолжают атаковать на линии соприкосновения. В частности, на Сумщине зафиксировали стрелковый обстрел позиций украинских пограничников.

Об этом представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Он назвал заявления агрессора "фарсом".

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Как продолжается "перемирие"

"Пасхальное перемирие" Путина характеризуется продолжением российских обстрелов – в пределах Сумской, Харьковской и Донецкой областей.

Есть случаи применения артиллерии на отдельных направлениях. Где-то применяют БпЛА, сбросы с дронов и FPV. В Сумской области был и стрелковый обстрел позиций, которые удерживают украинские пограничники,

– отметил Демченко.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что Украина фиксирует нарушение прекращения огня, чтобы передать информацию партнерам, засвидетельствовав отсутствие готовности России к миру. Кроме того, с 00:00 до 12:00 текущих суток произошло 26 российских штурмов.

Бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" рассказали об уменьшении количества вражеских обстрелов в их зоне ответственности в Донецкой области. Однако оккупанты продолжают применять все имеющиеся средства поражения.