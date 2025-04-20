Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів у етері телемарафону, передає 24 Канал. Він назвав заяви агресора "фарсом".

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Як триває "перемир'я"

"Великоднє перемир'я" Путіна характеризується продовженням російських обстрілів – у межах Сумської, Харківської, Донецької областей тощо.

Є випадки застосування артилерії на окремих напрямках. Десь застосовують БпЛА, скиди з дронів і FPV. На Сумщині був і стрілецький обстріл позицій, які утримують українські прикордонники,

– зазначив Демченко.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що Україна фіксує порушення припинення вогню, аби передати інформацію партнерам, засвідчивши відсутність готовності Росії до миру. Крім того, із 00:00 до 12:00 поточної доби відбулося 26 російських штурмів.

Бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" розповіли про зменшення кількості ворожих обстрілів у їхній зоні відповідальності на Донеччині. Однак окупанти продовжують застосовувати всі наявні засоби ураження.