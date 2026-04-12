Существует только на словах: в Генштабе рассказали, сколько раз оккупанты уже нарушили "перемирие"

Россияне продолжают поступать так, как привыкли всегда –объявляют "перемирие", но сами же его нарушают. По состоянию на утро 12 апреля зафиксировано почти 2,3 тысячи случаев нарушения режима прекращения огня оккупантами.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о нарушении врагом "пасхального перемирия"?

По данным Генштаба, по состоянию на 07:00 12 апреля 2026 зафиксировано 2 299 случаев нарушения режима прекращения огня.

А именно:

28 штурмовых действий противника;

479 вражеских обстрелов;

747 ударов дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния");

1 045 ударов FPV-дронами.

Ударов ракетами, управляемыми авиабомбами, БПЛА типа "Шахед" не было,

– отметили военные.

В Генштабе отдельно отметили, что после 16:00 и до конца суток 11 апреля было зафиксировано 1 723 случая нарушений режима прекращения огня оккупантами.

В частности:

25 штурмовых действий россиян;

365 вражеских обстрелов;

566 ударов дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния");

767 ударов FPV-дронами.

По уточненной информации, 11 апреля войска России нанесли 8 авиационных ударов, сбросив 184 управляемые авиабомбы. Кроме того, применили 8 458 дронов-камикадзе и осуществили 2 947 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 123 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по району населенного пункта Подгавриловка в Днепропетровской области. В Запорожской области от авиаударов пострадали Воздвижовка, Цветковое, Копани, Волшебное, Ровно, Обще, Омельник. Также враг бил по городу Херсон,

– отметили в Генштабе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 4 района сосредоточения живой силы и техники противника и 2 пункта управления российских войск.

Всего за прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений. Больше всего штурмов было на Покровском направлении, где наши защитники остановили 22 атаки агрессора.

Обратите внимание! Между тем минобороны России утверждает, что ВСУ ночью трижды атаковали позиции российских войск. Оккупанты также пишут, что в период с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля они якобы зафиксировали 1 971 нарушение режима перемирия с украинской стороны.



Российское же министерство открещивается, что в соответствии с приказом Путина все группировки войск "строго придерживаются режима прекращения огня".

Стоит отметить, что оккупанты не впервые не придерживаются собственных обещаний и нарушают перемирие, которые сами же объявляют. В частности, так было и на Пасху 2025 года, когда российский диктатор Владимир Путин сказал о перемирии, а тем временем продолжали штурмовать позиции на фронте и обстреливать их. В то же время тогда захватчики отказались продолжать это "перемирие".

Кстати, председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала предположил, что Владимир Путин не собирался объявлять "пасхальное перемирие" добровольно. По мнению эксперта, речь может идти о давлении от международной переговорной группы, и, возможно, даже от православной церкви.

Когда началось "пасхальное перемирие"?