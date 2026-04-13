24 Канал Россия почти 11 тысяч раз нарушила "пасхальное перемирие", – Генштаб
13 апреля, 09:40
Россия почти 11 тысяч раз нарушила "пасхальное перемирие", – Генштаб

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Россия нарушила "пасхальное перемирие" почти 11 тысяч раз, используя артиллерию и дроны.
  • За последние сутки было зафиксировано 107 боевых столкновений, в частности использование 7702 дронов-камикадзе и 1202 обстрелы, в том числе из реактивных систем залпового огня.

За период "пасхального перемирия" Россия нарушила его почти 11 тысяч раз. Враг атаковал артиллерией и дронами.

Об этом сообщили в Генштабе.

Смотрите также Россия готовит опровержение расстрела 4 военнопленных во время пасхального перемирия, – ВСУ

Как Россия относится к перемирию, которое сама объявила?

С начала объявления режима прекращения огня Россия нарушила его 10 721 раз. Враг применял артиллерию, дроны и проводил 119 штурмов.

За прошедшие сутки зафиксировано 107 боевых столкновений. вчера противник задействовал 7702 дроны-камикадзе и совершил 1202 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 20 – из реактивных систем залпового огня.

Как Россия нарушала "пасхальное перемирие"?

  • В районе Часового Яра 12 апреля российские оккупационные войска совершили атаку FPV-дронами по группе, которая осуществляла эвакуацию с передовых позиций во время объявленного режима прекращения огня.

  • Оказалось, что это были российские военные, которых переодели, чтобы проверить соблюдение режима прекращения огня.

  • На Лиманском направлении россияне придерживались перемирия 2 часа. Затем продолжились обстрелы артиллерией и дронами.