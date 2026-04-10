Может ли перемирие продолжиться после Пасхи: в Кремле сделали заявление

Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет продолжать так называемое Пасхальное перемирие. Он также подчеркнул "гуманитарный характер" подобных инициатив.

Об этом сообщает ВВС.

Читайте также Путин должен был это сделать: что стоит за идеей пасхального перемирия и есть ли реальный шанс на мир

Как Россия относится к перемирию?

Дмитрий Песков заявил, что объявленное так называемое "пасхальное перемирие" имеет исключительно гуманитарный характер. По его словам, подобные шаги не следует рассматривать как политический сигнал или изменение позиции.

Как мы неоднократно говорили, и как говорил президент Путин, мы хотим не перемирие, мы хотим мира, крепкого, устойчивого мира,

– сказал он.

Пресс-секретарь Путина также повторил свое циничное заявление о том, что "мир может наступить сегодня", если Владимир Зеленский "возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение".

Песков не уточнил, о каком именно решении идет, однако ранее он заявлял, что Зеленский должен отдать приказ о выводе украинских войск с территории Донецкой области.

Кроме этого, в Кремле отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина может последовать примеру России в вопросе временного прекращения огня. Дмитрий Песков сообщил, что в Москве обратили внимание на эти слова, однако не стал уточнять, как именно их там интерпретируют.

Интересно! Эксперт по энергетике Владимир Омельченко в эфире 24 Канала высказал мнение, что Кремль согласился на перемирие не просто так. По его словам, Силы обороны успешно бьют по нефтяным терминалам, через которые Москва зарабатывает на войну. Сейчас Путин прекрасно понимает, что если эти удары продолжатся, то он останется без нефти и без денег.

Что известно о прекращении огня на Пасху?