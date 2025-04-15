Пасхальные Богослужения ПЦУ и УГКЦ: когда будут проходить и где смотреть онлайн

В ночь на 20 апреля в Украине пройдут Пасхальные Богослужения. Для тех, кто не сможет посетить службы, Православная церковь Украины и греко-католическая церковь в Киеве будут проводить онлайн-трансляции. Людей предупреждают, что в Пасхальную ночь комендантский час не отменяется. Он будет действовать в те же часы, что и в любой обычный день.

О том, когда будут продолжаться богослужения, 24 Канал пишет со ссылкой на сообщения столичных храмов и церквей в других городах.

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Пасхальные Богослужения в Киеве и других городах: перечень

Уже четвертый год Украина будет отмечать Пасху в условиях полномасштабной войны. В этом году праздник будут отмечать одновременно во всех христианских странах. Традиционные богослужения будут проводить в храмах страны, днем и ночью будут проходить Литургии. Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь уже определились со временем их проведения.

Божественные литургии ПЦУ проводит ежедневно в течение всей Страстной недели. А в субботу, 19 апреля, в 23:00 Митрополит Епифаний начнет Пасхальное Богослужение в Михайловском златоверхом соборе в Киеве. Оно продлится примерно до 04:00.

В воскресенье, 20 апреля, Поместная церковь Украины также будет проводить праздничные службы:

поздняя Литургия – в 09:00;

Пасхальная вечерня – в 17:00.

В соборе освящение пасхальных корзин будет происходить:

19 апреля – после службы, которая начнется в 17:00 и продлится до 23:00;

– после службы, которая начнется в 17:00 и продлится до 23:00; 20 апреля – после службы, которая закончится примерно в 17:00 часов.

Трансляция всех богослужений будет транслироваться на YouTube-канале и на странице в Facebook ПЦУ, а также на личной странице Митрополита Епифания. Также службы будут показывать 19 апреля с 23:00 на телеканале "Суспільне Культура".

У Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры ПЦУ праздничная литургия начнется 20 апреля в 06:00. Освящать паски в храме будут 19 апреля с 16:00 до 21:00 и 20 апреля с 12:00.

Украинская греко-католическая церковь в Киеве проведет утренние и вечерние богослужения в Патриаршем соборе Воскресения Христова.

Здесь будут освящать паски в субботу, 19 апреля, с 15:00 до 21:00 и 20 апреля утром после Литургии, которая начнется в 07:00.

Трансляцию службы будут показывать на YouTube-канале УГКЦ "Живое телевидение". Также служба будет транслироваться в 20 апреля в 07:00 на телеканале "Суспільне Культура".

Священнослужители будут рассказывать верующим о порядке действий в случае воздушной тревоги и готовят информацию о ближайших к храмам укрытиях.

Где и когда будут проходить Пасхальные Богослужения в других городах