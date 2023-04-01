Хочу пострадать за Христа, – Паша "Мерседес" прокомментировал подозрение от СБУ

Апрель начался с вручения подозрения митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) известному как Паша "Мерседес". Он уже отреагировал на обвинения со стороны СБУ.

Своими мыслями по поводу врученного подозрения пророссийский священнослужитель поделился, когда выступал перед прихожанами, передает 24 Канал. Он пожаловался на обыски, а также несколько статей, по которым его обвиняют.

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Заговорил, что якобы не оправдывал Россию

Сегодня мне вручили подозрение – написано по нескольким статьям. Сейчас и у меня дома обыск, одновременно и в Лавре обыск,

– сказал он

Паша "Мерседес" подчеркнул, что обвиняют его в поддержке российской агрессии против Украины. И он ее сразу же отверг, подчеркнув, что "осуждал, осуждаю и буду осуждать всевозможные попытки против нашего государства".

И то, что сделала Россия, Путин, ни в коем случае не оправдывается. И я вам говорил – я всегда стоял, стою и буду стоять на защите своей земли, своей родины,

– убеждает он.

Кроме того, Паша "Мерседес" отреагировал на обвинения в разжигании межрелигиозной розни. По словам священнослужителя, он обвиняется в том, что он назвал раскольником Эпифания. И он сразу же подчеркнул, что слишком много чести для него (Эпифания – 24 Канал), ведь "раскольник – это человек, который бы имел посвящение, а здесь нет никакого посвящения".

Что касается самого подозрения, он убеждает, что не боится его. Мол, ничего из этого не будет. Правда, не смог он обойтись без пафосного заявления

Я не боюсь... День-два, туда-сюда – я совсем не боюсь. И скажу вам еще одно – хочу пострадать за Христа,

– добавил Паша "Мерседес".

Что известно о вручении подозрения