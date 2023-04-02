Экс-президент Монголии назвал украинский паспорт одним из самых мощных в мире

Украина всему миру продемонстрировала свою силу и несокрушимость. И это вдохновляет миллионы людей в каждом уголке нашей планеты, в частности, экс-президента Монголии Цахиагийна Элбегдоржа.

Он в интервью 24 Каналу отметил, что мировое сообщество должно помогать Украине не только во время войны. Оно также должно поддерживать наше государство после войны. До тех пор, пока оно не отстроится, восстановится и возродится.

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Сейчас у Украины самый мощный паспорт

Украинский паспорт – один из самых мощных паспортов в мире. Перед войной японцы могли путешествовать в более чем 120 стран без виз, то есть у них был самый мощный паспорт. А сейчас он у Украины,

– подчеркнул он.

По словам бывшего президента Монголии, Украина должна использовать фантастическую поддержку мира. А еще наше государство должно "быть одним из самых мощных брендов в мире".

Элбегдорж убежден, что если Украина будет успешной, то и другие государства тоже. Он подчеркнул, что существует много страдающих народов и наций. И как только закончится война, заметил экс-президент, мир станет совсем другим местом.

Украина, добавил он, сейчас – главный ньюзмейкер. Но после победы нам нужно будет сохранять бдительность. Мир тогда будет "как горящий дом". И нам нужно будет тяжело работать, чтобы удержать инвестиции и поддержку, которую мы получаем сейчас от всего мира.

В этом же интервью экс-президент Монголии рассказал о ситуации в России. По его словам, Кремль занимается истреблением нацменьшинств на территории страны-агрессора.

Тем временем Россия уничтожает нацменьшинства

Элбегдорж предположил, что в крупных городах типа Москвы или Санкт-Петербурга вряд ли почувствовали "частичную мобилизацию". В то же время этнические нацменьшинства Кремль использует как "пушечное мясо".

Что касается той же мобилизации, то в отдаленных регионах она была принудительной. По словам экс-президента Монголии, никто никого не спрашивал, хотят ли жители тех областей идти воевать. Их просто гнали, в частности, используя их бедность.

Бывший глава государства добавил, что большинство погибших российских бойцов – буряты, тувинцы, калмыки. И все они по этническому признаку – монголы. Итак, Кремль сознательно идет на "этнические чистки, военное преступление".