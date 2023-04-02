Він в інтерв'ю 24 Каналу наголосив на тому, що світова спільнота повинна допомагати Україні не лише під час війни. Вона також має підтримувати нашу державу після завершення війни. Доти, поки вона не відбудується, відновиться та відродиться.

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Зараз в України найпотужніший паспорт

Український паспорт – один з найпотужніших паспортів у світі. Перед війною японці могли подорожувати до понад 120-ти країн без віз, тобто у них був найпотужніший паспорт. А зараз він в України,

– наголосив він.

За словами колишнього президента Монголії, Україна повинна використовувати фантастичну підтримку світу. А ще наша держава має "бути одним з найпотужніших брендів у світі".

Елбегдорж переконаний, що якщо Україна буде успішною, то й інші держави теж. Він наголосив, що існує багато народів і націй, які страждають. І щойно закінчиться війна, зауважив експрезидент, світ стане зовсім іншим місцем.

Україна, додав він, наразі – головний ньюзмейкер. Але після перемоги нам потрібно буде зберігати пильність. Світ тоді буде "як палаючий будинок". І нам потрібно буде важко працювати, щоб утримати інвестиції та підтримку, яку ми зараз отримуємо від усього світу.

У цьому ж інтерв'ю експрезидент Монголії розповів про ситуацію у Росії. За його словами, Кремль займається винищенням нацменшин не території країни-агресорки.

Тим часом Росія знищує нацменшини

Елбегдорж припустив, що у великих містах типу Москви чи Санкт-Петербурга навряд, чи відчули "часткову мобілізацію". Натомість етнічні нацменшини Кремль використовує як "гарматне м'ясо".

Що стосується тієї самої мобілізації, то у віддалених регіонах вона була примусовою. За словами експрезидента Монголії, ніхто нікого не запитував, чи хочуть мешканці тих областей іти воювати. Їх просто гнали, зокрема, використовуючи їхню бідність.

Колишній глава держави додав, що більшість загиблих російських бійців – буряти, тувинці, калмики. І всі вони за етнічною ознакою – монголи. Тож, Кремль свідомо йде на "етнічні чистки, воєнний злочин".