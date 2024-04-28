Выдадут ли паспорта за границей тем, кто подал заявку в новое постановление
Источник:"Паспортный сервис"
В Украине вступило в силу постановление об экспериментальном проекте по оформлению паспортных документов за рубежом. В Кабимине дали объяснение, как это будет работать.
Кабинет Министров Украины принял постановление от 23 апреля 2024г. Согласно ей, будут внесены изменения в процедуру получения паспортных документов для мужчин от 18 до 60 лет за границей.
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Что это за новые правилаОбратите внимание! Новые правила вступили в силу с даты опубликования Постановления №443– 25 апреля 2024 года.
Теперь для обращения в зарубежные филиалы ГП "Документ" нужно учитывать следующие вещи.
- Заявления-анкеты, поданы с 25 апреля
Мужчины от 18 до 60 лет смогут получить паспортные документы исключительно в органах ДМС на территории Украины, пересылка документов в зарубежные филиалы ГП "Документ" не будет осуществляться.
- Категории, которые смогут получить паспортные документы за рубежом
Эта возможность доступна только для лиц, определенных пунктами 2-1-2-3 и 2-7 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, при наличии соответствующих документов.
Среди таких лиц: люди с инвалидностью; опекуны над лицами с инвалидностью; родители детей с инвалидностью; лица, нуждающихся в постоянном уходе; сопровождающие тяжелобольных детей; лица из составных сил обороны и безопасности; пострадавшие в результате военной агрессии России против Украины, выехавших на лечение за границу.
- Паспортные документы, не изданы по состоянию на 25 апреля 2024 года
Выдача паспортных документов граждан, подавших заявки к указанной дате, происходит в порядке, действовавший до вступления в силу Постановления № 443 после устранения технических неисправностей.
Что ждет украинских мужчин без паспортов в Польше
- С 23 апреля дипломатические ведомства временно приостановили оказывать консульские услуги для военнообязанных мужчин за границей. В Польше сообщили, что пойдут на встречу лицам, не успевшие получить паспорта.
- После того, как постановление Кабмина вступило в силу, военнообязанные граждане, находящиеся за границей, упустили возможность оформить паспортные документы. Сначала в Минобороны Польши заявили, что украинских мужчин могут депортировать на родину. Впрочем, в МИД страны заверили, что этого не произойдет.
- Да, министр иностранных дел Польши Марчин Кервинский заявил, что для украинских беженцев продолжат временную защиту, который всплывает 30 июня.