Россия не признает собственные паспорта, выданные на территориях квазиреспублик "л/днр". Их владельцев не пропускают через границу.

После наступления украинских защитников резко изменились настроения пророссийски настроенных жителей ордло. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Россия не признает собственные паспорта

Отмечается недовольство ходом проведения так называемой "специальной операции" и действиями российского правительства. Властвует мнение, что россия сдает интересы квазиреспублик.

Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ордла российские паспорта не имеют юридической силы на территории россии. По крайней мере, тем, кто пытался выехать из "л/днр" по такому паспорту, на российской границе объясняют, что "вы никто и зовут вас никак".

Также среди личного состава 14-й отдельной бригады специального назначения (военной части 74854) вооруженных сил россии распространяется информация, что к 1 декабря текущего года должен завершиться один из этапов так называемой "специальной военной операции".

После этого запланирован вывод из части оккупированных территорий Украины регулярных подразделений вооруженных сил россии. Якобы, эти территории будут переданы под контроль так называемым "добровольческим батальонам". Вероятно, вроде 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов,

– отметили в разведке.

Напомним, что принудительная паспортизация на оккупированных территориях началась еще в 2014 году. Тогда федеральным законом всех граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших в Крыму, объявили гражданами россии.

А в апреле 2019 года владимир путин издал указ об упрощенной процедуре предоставления российского гражданства владельцам "паспортов" квазиреспублик "днр" и "лнр". В июле этого года этот порядок распространили на всех жителей Донецкой и Луганской областей, а в 2022 – всех новоокупаемых территорий.

Власти Украины рекомендуют гражданскому населению выезжать с оккупированных территорий. Следует помнить, что оккупация временная, и украинская армия освободит захваченную врагом территорию.

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