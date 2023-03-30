Для поддержки Путина: как Кремль хочет под выборы "раздать" паспорта миллионам жителей Донбасса

Несмотря на слишком почтенный возраст и ряд болезней, затянувшуюся войну, а также откровенное ослабление собственного режима, Путин очень хочет одержать очередную победу на президентских выборах в 2024 году. Конечно, в Кремле могут нарисовать любой процент голосов "за", но на фоне всех провалов бункерный фюрер захотел сделать так, чтобы эта народная поддержка хотя бы издали выглядела реалистичной.

Поскольку реальные рейтинги диктатора никак не растут, а недовольство из-за затягивания войны распространяется как среди обычных россиян, так и среди элиты, в окружении Путина начали всерьез размышлять, как именно оформлять его победу на выборах, подготовка к которым длится уже несколько недель. По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, главный вопрос, который беспокоит сейчас команду вора детей, не спровоцирует ли объявление о победе с поддержкой в 90+% попыток силового захвата власти со стороны той или иной башни Кремля.

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Ведь даже внутри ФСБ существует клан, которому будет легко спровоцировать население к бунту, а откровенное рисование всенародной поддержки Путина они могут использовать в организации чего-то вроде белорусских протестов образца 2020–2021 годов.

Донбасс – ключ к путинской победе на выборах

Уже известно, что в следующем году политтехнологи бункерного фюрера планируют победить на выборах благодаря позиционированию диктатора в качестве антизападного лидера и хранителя традиционных ценностей. Кроме того, согласно замыслу Путина и его окружения, кровавый правитель будет продолжать "выезжать" на тему собирателя "русских" земель.

То есть россиянам снова будут скармливать идеи о величии России, успехе войны в Украине и в качестве доказательств будут предоставлять сам факт аннексии новых территорий.

Понятно, что максимальную ставку при этом Москва делает именно в регионах Востока нашего государства. Мол, благодаря так называемой "специальной военной операции" Путин смог "поставить Запад на колени", "спасти миллионы жителей Донбасса от бандеровцев" и тому подобное в духе боевой пропаганды.

Конечно, в контексте таких планов кремлевскому преступнику крайне важно показать,насколько огромна его поддержка среди жителей Донетчины и Луганщины. То же самое на оккупированные части этих областей главарь орды будет делать наибольшую ставку. Однако с этим есть определенные проблемы. Хотя львиная часть населения ОРДЛО и так абсолютно пророссийская, искренней любви к Путину никто не выражает.

Регион, которому Россия всегда изменяла

К диктатору Путину на Донбассе всегда относились с определенным пиететом, но почти каждый раз, когда народные надежды на поддержку со стороны Путина достигали своего апогея, тот беззастенчиво оставлял их на произвол судьбы.

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Так, еще до 2014 года, когда жизнь в Донецке и Луганске была печальной, но стабильной, местные жители иногда даже завидовали россиянам, что у них есть такой решительный президент. Конечно, благодаря бесперебойной трансляции российских телеканалов, а также работе агентуры, почти никто из Донбасса не относился к России как к чему-то плохому. Немалая часть пассионариев при этом свято верила в "особый народ Донбасса", которому судьбой суждено быть вместе с российской нацией.

Нечего удивляться, что когда оккупанты включили свою боевую пропаганду на полную, привлекли своих агентов и отправили спецназовцев, большое количество людей поверило в необходимость отделения от Украины. При этом никто не хотел реального образования каких-то банановых республик – все адепты "новороссии" были уверены в том, что Россия заберет Донбасс себе так же, как и Крым, и что из-за слабости Украины никакой войны не будет.

Однако в планы Кремля никак не входила аннексия совершенно не нужных ему дотационных территорий. Разграбить регион, превратить его в гнойник, отдать под контроль Украины на своих условиях и в обмен на признание Крыма российским Путин очень хотел. Именно так жители этих "ДНР" и "ЛНР" оказались в ловушке собственных завышенных ожиданий. При этом на все стоны адептам квазиреспублик объясняли, что на самом деле российский президент никогда напрямую никаких обещаний о присоединении не давал. И это было правдой, поскольку Москва просто использовала сепаратистски настроенных людей, дав им понять, что "будет как с Крымом". Зато их банально бросили, превратив регион в очаг беззакония, контрабанды и обузу для Украины.

Так что в 2014–2015 годах вместо "желанных" паспортов России террористические группировки принудительно раздавали всем "документы" непризнанных псевдодержав. У некоторых лиц при этом украинские паспорта отбирали, чем обрекали их на невозможность даже в теории изменить свою жизнь к лучшему, потому что выехать на подконтрольную Киеву территорию с фейковыми бумажками было невозможно.

Более того, сначала отсутствие украинских документов было и причиной для невыезда в Россию, ведь ФСБшники на границе довольно долго не признавали "паспорта" террористических анклавов. Только в 2017 году, когда конфликт заморозился, а местные жители окончательно поняли, что их ждет только загнивание, Путин подписал соответствующий указ и позволил "гражданам" ОРДЛО ездить в Россию с псевдопаспортами.

Еще через 2 года, когда Кремль начал раздачу уже российских паспортов, особого вдохновения почти никто не высказывал. Конечно, были те, кто поверил в подлинность намерений Москвы наконец-то взять Донбасс под свое крыло, но большинство пришлось загонять на получение "документов" принудительно. Впрочем, паспорта оказались фейковыми. Поскольку такого региона, как "ДНР" и "ЛНР", в России на тот момент вообще не существовало, а Путин даже официально не признавал сами квазиреспублики. В красной книге с двуглавой курицей в графе "кем выдан документ" ставили код несуществующего отделения миграционной службы. К тому же жители ОРДЛО с такими "паспортами" не могли претендовать ни на какие социальные гарантии от Москвы, потому что не имели соответствующей прописки, не могли открывать счета в российских банках, то есть имели немалые ограничения в правах. Были эдакими недороссиянами.

Фактически ими снова воспользовались, потому что паспортизацию Кремль использовал для давления на Киев во время переговоров. Также Путин сохранял для себя возможность активизации боевых действий под предлогом "защиты российских граждан".

По большому счету так и произошло в феврале 2022 года – признание "республик", начало полномасштабной войны, тотальная мобилизация, разрушение прифронтовых украинских городов, куда жители "ДНР" и "ЛНР" ездили за пенсией и продуктами. И, разумеется, окончательное превращение временно неподконтрольных Киеву частей региона в нечто, лишенное любого будущего вплоть до момента деоккупации.

Анексия не принесла счастья

Когда украинские войска перешли в контрнаступление, а в Кремле понимали, что могут потерять немалую часть захваченных территорий, Путин предпринял попытку "застолбить" за собой все достижения политическим путем. Мол, объявляю об аннексии, может, отбирать земли у России кто-нибудь побоится. Этот шаг не принес никаких результатов на поле боя, однако для жителей Донбасса стал решающим.

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Даже те, кто в 2014 году грезил об отделении областей от Украины, но разочаровался в "республиках", невероятно обрадовались присоединению к болотам. Надеялись на то, что российский президент едва не сам начнет наводить порядок в регионе, положит конец бандитским кланам Пушилина и Пасечника, а также принесет мир в их дома.

"Чиновники" и коллаборанты мечтали о повышении зарплат до российского уровня, получении новых возможностей и даже карьере с последующим переездом в Москву. Но случилось так, что предводители террористов, по крайней мере временно, усидели в своих креслах, получив при этом к "должности" приставку "временно исполняющих обязанности", а вот "полицейских", "МГБшников" и многих людей в "правительствах" начали заменять российскими. чиновников.

Никакой отмены границ не произошло: чтобы выехать из "ДНР" и "ЛНР" в Россию, нужно проходить через полноценные пункты пропусков с досмотрами и проверками. Ценники на бензин и коммунальные услуги начали серьезно расти, а вот зарплаты и пенсии не стали больше. Особенно с учетом инфляции и повышения цен на абсолютно все. Да еще и дотации на содержание регионов Кремль снизил настолько, что шансов на самостоятельное выживание у Донецка и Луганска практически не осталось.

Сами же паспорта, выдаваемые с 2019 года, Россия по факту окончательно и не признала, а для получения уже не поддельных государством-оккупантом книжек всех начали загонять в Ростов-на-Дону. Все, кто хочет стать "полноценным гражданином", должны уехать в Россию, попасть на прием в миграционную службу и предоставить пакет "документов". Через несколько недель – забрать готовый паспорт. Но есть огромный вопрос, можно ли в этот период поехать домой, потому что на пунктах пропуска без российского паспорта могут и не пропустить. Впрочем, обычно в так называемые "ДНР" и "ЛНР" ФСБшники заехать позволяют, а вот выехать в Ростов по "документам" квазиреспублик почти невозможно.

В общем, эта процедура является крайне дорогой, а позволить себе ее могут далеко не все. Ведь на все поездки приходится тратить гораздо больше, чем среднестатистический житель ОРДЛО зарабатывает за месяц.

Фактически аннексия территорий никакого счастья жителям Донбасса не принесла, а Россия в очередной раз предала надежды тех, кто на нее надеялся.

Ставка на Донбасс

Из-за всех этих факторов сделать так, чтобы жители ОРДЛО действительно пошли на выборы и "по-честному" проголосовали за Путина, или же на местных "выборах" поддержали нужную Кремлю кандидатуру, достаточно трудно.

Так, окупантов вообще не волнует на самом деле голос плебса, однако в Москве любят играть в имитацию демократии. Тем более, когда для самого президента крайне важно показать всем, что его тотальная поддержка на оккупированных территориях искренняя и неоспоримая.

Именно поэтому в бункере задумались над тем, что стоит ограничить возможность голосования в ОРДЛО. Для этого хотят запретить участвовать в "выборах" всем, кто не совершил "паломничество" в Ростов по настоящему паспорту. То есть владельцев книжечек, которые фактически сама Россия и подделывала, на участки пускать не очень и хотят. При этом все "чиновники", которых Россия кормит и которые имеют возможность путешествовать в Ростов, точно не будут голосовать против бункерного фюрера.

При этом пропагандистам уже дали указание готовить сюжеты о том, как "все 5 миллионов Донбасса" получили российское гражданство. То есть, так или иначе, Путин собирается приплюсовать к результатам президентских выборов огромное количество голосов, а это, на минуточку, более 4% населения России. И плевать, что реальной поддержки на огромном уровне у бункерного фюрера в этом регионе нет. А также на то, что в ОРДЛО живут на самом деле 1,5–2 миллиона человек. "Избирать" Путина будут даже убитые им же жители Мариуполя, погибшие принудительно мобилизованные студенты, а также люди, давно выехавшие с оккупированных территорий. Если, конечно, к тому моменту Россия не потеряет контроль над оккупированными территориями.