Паспорта России всем, кто жил в СССР: Жириновский заявил о "воссоединении исторических земель"

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об упрощении предоставления российского гражданства. На фоне этих событий скандальный российский политик Владимир Жириновский уже заговорил о "воссоединении исторических земель".

По словам Жириновского, документ якобы может привести к "воссоединению" так называемых "исторических земель России".

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В обновленном законопроекте о гражданстве России много новелл. Возможно, это приведет к воссоединению исторических земель России,

– сказал Жириновский.

Что известно о скандальном законопроекте

Его внес в Госдуму Владимир Путин.

Он предполагает сокращение количества требований более чем к 20 категориям лиц, предоставляя им гражданство России.

Прежде всего, речь идет о гражданах бывшего СССР, их детях. В законе Путин безосновательно называет их соотечественниками. Также под закон подпадают участники государственной программы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей.

Что известно о предыдущих выходках Жириновского

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