Смертельная авария с пассажирским автобусом в Турции: фото
Источник:Haberler
В провинции Маниса, что в Турции, произошло жуткое ДТП. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Погибли по меньшей мере 9 человек.
Количество раненых превысило 30 человек. Столкновение произошло вблизи населенного пункта Сома. Автобус ехал из Стамбула в Измир, когда врезался в прицеп грузовика.
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На месте аварии погибли шесть человек
На месте аварии погибли сразу шесть человек. Еще троих тяжело раненых доставили в больницу Сомы, однако спасти их не удалось. Травмы были несовместимы с жизнью.
В турецкой полиции сообщили, что в момент ДТП в автобусе было 50 человек, из них – два водителя и стюард. Правоохранители расследуют, что могло стать причиной трагедии.
Смотрите фото с места аварии / Фото Haberler:
На востоке Турции перевернулся автобус с мигрантами
Отметим, что 11 июля на востоке Турции перевернулся и загорелся автобус с мигрантами. Погибли сразу 12 человек, еще 2 десятка – получили травмы. Большинство из них – выходцы из Афганистана, Ирана и Пакистана.