Мешали дроны: в России пассажирский самолет дважды совершал экстренную посадку

Вечером 5 июня пассажиры одного из самолетов никак не могли долететь из Москвы в Сочи. Рейс были вынуждены дважды посадить из-за угрозы атаки беспилотников.

Об этом писали российском паблике "Осторожно Новости".

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Что известно об экстренных посадках пассажирского самолета в России?

Пассажиры рейса SU1132 сообщили, что 5 июня самолет вылетел из Москвы около 18:00 и направлялся в Сочи, однако из-за введенных ограничений на работу аэропорта, связанные с угрозой атак дронов, посадка в пункте назначения была невозможной.

Примерно в 21:00 борт перенаправили и посадили в Астрахани. После повторной попытки продолжить полет в Сочи самолет снова не смог туда добраться, поскольку около 23:00 там повторно ввели ограничения на прием рейсов.

В результате воздушное судно совершило еще одну посадку – на этот раз в Минеральных Водах. Рейс задержали до утра.

К слову, по заявлениям российской стороны, в течение ночи силы ПВО врага якобы сбили и перехватили 376 беспилотников. Сообщается, что дроны были зафиксированы и поражены над рядом регионов страны-агрессора, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, а также в Московском регионе, временно оккупированном Крыму, Абхазии, над акваториями Азовского и Черного морей.

Где в России фиксировали последствия после атак БПЛА?

Ночью и утром 6 июня в разных регионах России и на временно оккупированных территориях сообщали о взрывах, в том числе и в районе Кронштадта.

6 июня в Тюмени на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе, одном из крупнейших в России, произошел масштабный пожар.