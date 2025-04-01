Пастор Марк Бернс посетил нашу страну по приглашению главного раввина Украины Моше Асмана. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что с духовным наставником Дональда Трампа происходит постоянная коммуникация благодаря Моше Асману.

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Трамп должен сделать правильные выводы

Подоляк отметил, что пастор Бернс абсолютно четко понимает мотивацию российско-украинского военного конфликта, осознает, что такое оборонительная война в исполнении Украины.

Это будет иметь существенное влияние и на представителей администрации, и лично на Дональда Трампа. Это нам поможет,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Такую практику надо, по его мнению, использовать и в дальнейшем, чтобы давать возможность, в частности, республиканским спикерам, окружению Трампа, увидеть, что Украина оказывает сопротивление противнику уже три года.

Они должны понять, что Украина – это, по словам Подоляка, об истории успеха, ведь наша страна долгое время эффективно ведет войну с Россией, а враг сегодня никуда существенно не продвигается. Более того, война периодически переходит на территорию России, что обнуляет ее репутацию милитарной, доминирующей страны.

Поэтому нужно показывать, что Украина важна для Соединенных Штатов, ведь это инвестиции в страну, которая окончательно разрушила репутацию России,

– отметил Подоляк.

Также важно понимать, что Россия не является страной-партнером Соединенных Штатов Америки. Даже в точки зрения краткосрочной стратегии, они всегда будут оппонентами. Очевидно, что Москва стремится дискредитировать Трампа как переговорщика и США – как посредника в дипломатическом плане.

Россияне, по словам советника главы ОПУ, затягивают время, делают абсолютно неприемлемые вещи, не умеют вести переговоры и выставляют политические условия, которые не имеют смысла, учитывая, что война уже длится три года.

Все это точно будет менять настроения, доминирующие в окружении Дональда Трампа,

– уверен Михаил Подоляк.

Он добавил, что когда определенную стратегию Трампа ломает исключительно одна страна – Россия, то в определенный он должен сделать правильные выводы. Тогда, исходя из психотипа президента США, можно ожидать гораздо более серьезных проблем для России, прежде всего санкционных и милитарных.

Отметим, что после визита в Украину и посещения Бучи, Ирпеня и Бородянки, духовный советник Трампа пастор Марк Бернс, написал сообщение в соцсети X. Он, в частности, подчеркнул, что независимо от того, "нравится вам президент Трамп или президент Зеленский, здесь гибнут реальные люди".

Пастор также указал на то, что именно Трамп отправил в Украину "Джавелины" вместо подушек" (намек, что Обама, в отличие от Трампа, направлял гуманитарную только помощь. – 24 Канал).

Кроме того, Марк Бернс подчеркнул, что украинские солдаты на фронте просят "1000 танков, 300 истребителей F-35, противовоздушное оружие, чтобы сбивать беспилотники". Пастор также отметил, что его мнение о войне в Украине изменилось.