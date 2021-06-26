Из простого альпиниста до известного миллиардера: мотивирующая история бренда Patagonia

Ивон Шуинар – американский альпинист, который вообще не планировал заниматься бизнесом, но превратился в настоящего миллиардера. Его Patagonia на сегодня является одним из крупнейших в мире производителей верхней одежды для туризма.

Что известно про Ивона Шуинара и с чего все началось

Ивон Шуинар – легенда американского альпинизма, заядлый путешественник-романтик, любитель рыбалки и серфинга и миллиардер поневоле. Как любит шутить сам Ивон, лазить по скалам он научился быстрее, чем ходить. В погоне за адреналином, юного Ивона не останавливали ни недостаток навыков, ни отсутствие снаряжения.

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"Я никогда не хотел быть бизнесменом. Я был мастером. Альпинистом. Просто каждый раз, когда я шел в горы, то имел идеи, как улучшить снаряжение", – вспомнил основатель Patagonia Ивон Шуинар.



Ивон Шуинар в молодости / Фото Patagonia

Но недостаток профессионального снаряжения все же досаждал Ивона. Тогда 19-летний юноша решил стать кузнецом своего счастья. В буквально смысле. "Снаряжение было сыроватым в то время. Его изготавливали в основном в Европе. Поэтому я взял кузнечный горн, наковальню, книгу и научился этому делу. Это привело к изобретению моих крюков, ледорубов и другого инвентаря, необходимого в горах", – отметил Ивон Шуинар.



Ивон Шуинар с альпиниста превратился в миллиардера / Фото Patagonia

Основание Chouinard Equipment

Самостоятельно изготавливать экипировку Шуинар начал в 1957 году. Он был из семьи с небольшим достатком. Не имел амбиций строить собственное дело. Но однажды понял, что невольно превращается в бизнесмена. Ведь количество желающих приобрести снаряжение от Ивона росло. Через несколько лет у него появился деловой партнер – авиационный инженер Том Фрост. Одним из ключей к успеху альпинист называет простоту.



Том Фрост / Фото The Yosemite Climbing Association

"Железо" Chouinard Equipment можно было легко узнать по плавности линий. Это была более легкая, прочная и разнообразная экипировка из всей, которая использовалась в то время. Там, где другие разработчики добавляли все новые и новые детали, мы с Томом Фростом, наоборот, отсекали все лишнее – снижали вес, габариты, но без ущерба для прочности и надежности", – говорится в книге Ивона Шуинара "Patagonia. Бизнес в стиле серфинг".

Популярность снаряжения из года в год умножала прибыли Ивона и компаньонов, к числу которых присоединилась и его жена Малинди. И до 1970 года Chouinard Equipment превратился в крупнейшего поставщика альпинистского инвентаря в США.

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Стопперы и гексы

В то же время компания сделала первые серьезные шаги к экологическому сознанию. Шуинара очень огорчало то, что массовое использование туристами стальных крюков очень повреждает скалы.

"Крюки – главная статья наших доходов. Но они разрушают скалы. А скалы мы любим. К счастью, была альтернатива: алюминиевые клинья, которые можно закладывать в трещины, а не забивать молотком. Британские скалолазы давно использовали их. Но конструкция их клиньев была недоработанной, поэтому не вызвала доверия у туристов Европы и Штатов", – рассказал Ивон Шуинар.

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Поэтому Ивон и компания разработали свой вариант такого снаряжения – стопперы и гексы. Против изобретателей восстала целая армия инакомыслящих альпинистов, которые называли новинку ненадежной. Но Шуинар собственноручно доказал прочность стопперов, поднявшись на скалу Эль-Капитан в Йосемитском парке. После этого туристы начали разметать клинья, как горячие пирожки.

Как появился бренд Patagonia

В 1972 году Шуинар с партнерами открыли магазин и начали шить одежду и рюкзаки, которые отмечались функциональностью и чрезвычайной прочностью. Например, выпускали шорты со столь плотной ткани, что в шутку назвали их "стоячими шортами". Ивон не хотел выпускать снаряжение и одежду под одним лейблом. Поэтому появился еще один бренд – Patagonia. Название одного из регионов Южной Америки.

Мы хотели выпускать одежду, пригодную для суровых условий Южных Андов и Мыса Горн. Нам нравилось это название, оно подходило по смыслу и красиво звучало на любом языке,

– говорится в книге "Patagonia. Бизнес в стиле серфинг".

А окутанная снегами и облаками гора Фицрой, расположенная на границе Аргентины и Чили, вдохновила команду на создание логотипа.



Логотип Patagonia / Фото Treehugger

Судебные иски на Choinard Equipment

Компания Шуинара раз за разом поражала покупателей прорывами в разработке туристической одежды. Ивон с партнерами разработали термоизоляционное белье из полипропилена. Такой материал "подсмотрели" на производстве подгузников.

Вместе с фабрикой Malden Mills изобрели ткань синчиллу – очень мягкий двусторонний флис с крепким ворсом. А еще, в отличие от конкурентов, Patagonia делала одежду не в мрачных темных, а в смелых ярких цветах.



Одежда бренда Patagonia / Фото Scarborough & Tweed

Однако дела не всегда шли гладко. В 80-х годах на Choinard Equipment посыпались судебные иски. Несколько человек получили травмы, пользуясь этим снаряжением. И обвинили компанию в том, что она не сообщила о потенциальных опасностях должным образом. Корпорация решила не доводить дела до суда и выплатила компенсации.

В 1989 году Choinard Equipment обанкротилась. Бывшие работники выкупили контрольный пакет акций, переехали в Солт-Лейк-Сити и основали свою компанию Black Diamond Equipment. Шуинару осталась Patagonia, производившая одежду.

Что же было после с Patagonia и как Ивон Шуинар развивал бизнес – смотрите в программе.