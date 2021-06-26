Що відомо про Івона Шуїнара та з чого все почалось

Івон Шуїнар – легенда американського альпінізму, затятий мандрівник-романтик, поціновувач рибалки та серфінгу і мільярдер мимоволі. Як любить жартувати сам Івон, лазити скелями він навчився швидше, ніж ходити. У погоні за адреналіном, юного Івона не зупиняли ні брак навичок, ні відсутність спорядження.

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"Я ніколи не хотів бути бізнесменом. Я був майстром. альпіністом. Просто кожного разу, коли я йшов у гори, то мав ідеї, як покращити спорядження", – пригадав засновник Patagonia Івон Шуїнар.



Івон Шуїнар в молодості / Фото Patagonia

Але брак професійного спорядження таки дошкуляв Івону. Тоді 19-річний юнак вирішив стати ковалем свого щастя. У буквально розумінні. "Спорядження було сируватим у той час. Його виготовляли здебільшого в Європі. Тож я взяв ковальський горн, ковадло, книжку та навчився цієї справи. Це призвело до винайдення моїх гаків, льодорубів та іншого реманенту, потрібного у горах", – зазначив Івон Шуїнар.



Івон Шуїнар з альпініста перетворився на мільярдера / Фото Patagonia

Заснування Chouinard Equipment

Самотужки виготовляти екіпірування Шуїнар почав у 1957 році. Він походив зі сім'ї з невеликим статком. Не мав амбіцій будувати власну справу. Але одного дня зрозумів, що мимоволі перетворюється на бізнесмена. Адже кількість охочих придбати спорядження від Івона зростала. Через кілька років у нього з'явилися діловий партнер – авіаційний інженер Том Фрост. Одним із ключів до успіху альпініст називає простоту.



Том Фрост / Фото The Yosemite Climbing Association

"Залізо" Chouinard Equipment можна було легко впізнати за плавністю ліній. Це було найлегше, міцне і найрізноманітніше екіпірування зі всього, яке використовували на той час. Там, де інші розробники додавали все нові і нові деталі, ми з Томом Фростом, навпаки, відсікали усе зайве – знижували вагу, габарити, але без шкоди для міцності та надійності", – мовиться у книзі Івона Шуїнара "Patagonia. Бізнес в стилі серфінг".

Популярність спорядження з року в рік примножувала прибутки Івона та компаньйонів, до числа яких приєдналася і його дружина Малінда. І до 1970 року Chouinard Equipment перетворився на найбільшого постачальника альпіністського реманенту в США.

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Стопери і гекси

Водночас компанія зробила перші серйозні кроки до екологічної свідомості. Шуїнара дуже засмучувало те, що масове використання туристами сталевих гаків дуже спотворює скелі.

"Гаки – головна стаття наших прибутків. Але вони руйнують скелі. А скелі ми любимо. На щастя, була альтернатива: алюмінієві клини, які можна закладати в тріщини, а не забивати молотком. Британські скелелази давно використовували їх. Але конструкція їхніх клинів була недопрацьованою, тому не викликала довіри у туристів Європи та Штатів", – розповів Івон Шуїнар.

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Тож Івон і компанія розробили свій варіант такого спорядження – стопери і гекси. Проти винахідників повстала ціла армія альпіністів-інакодумців, які називали новинку ненадійною. Але Шуїнар власноруч довів міцність стоперів, піднявшись на скелю Ель-Капітане в Йосемітському парку. Після цього туристи почали розмітати клини, як гарячі пиріжки.

Як з'явився бренд Patagonia

У 1972 році Шуїнар з партнерами відкрили магазин і почали шити одяг і рюкзаки, які відзначалися функціональністю та надзвичайною міцністю. Наприклад, випускали шорти із настільки цупкої тканини, що жартома назвали їх "стоячими шортами". Івон не хотів випускати спорядження і одяг під одним лейблом. Відтак з'явився ще один бренд – Patagonia. Назва одного із регіонів Південної Америки.

Ми хотіли випускати одяг, придатний для суворих умов Південних Андів і Мису Горн. Нам подобалася ця назва, вона підходила по значенню і гарно звучала будь-якою мовою,

– зазначено у книзі "Patagonia. Бізнес в стилі серфінг".

А окутана снігами і хмарами гора Фіцрой, розташована на кордоні Аргентини і Чилі, надихнула команду на створення логотипу.



Логотип Patagonia / Фото Treehugger

Судові позови на Choinard Equipment

Компанія Шуїнара раз за разом вражала покупців проривами у розробці туристичного одягу. Івон із партнерами розробили термоізоляційну білизну із поліпропілену. Такий матеріал "підгледіли" на виробництві підгузок.

Разом із фабрикою Malden Mills винайшли тканину синчиллу – дуже м'який двосторонній фліс із міцним ворсом. А ще, на відміну від конкурентів, Patagonia робила одяг не у похмурих темних, а у сміливих яскравих кольорах.



Одяг бренду Patagonia / Фото Scarborough & Tweed

Однак справи не завжди йшли гладко. У 80-х роках на Choinard Equipment посипалися судові позови. Кілька людей отримали травми, користуючись цим спорядженням. І звинуватили компанію в тому, що вона не повідомила про потенційні небезпеки належним чином. Корпорація вирішила не доводити справи до суду і виплатила компенсації.

У 1989 роках Choinard Equipment збанкрутувала. Колишні працівники викупили контрольний пакет акцій, переїхали в Солт-Лейк-Сіті і заснували свою компанію Black Diamond Equipment. Шуїнарові залишилася Patagonia, яка виготовляла одяг.

Що ж було після з Patagonia та як Івон Шуїнар розвивав бізнес – дивіться у програмі.