Религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович объяснила 24 Каналу, что его смерть – это потеря духовного отца для всей церкви, и теперь новое поколение иерархов должно самостоятельно нести ответственность за будущее ПЦУ.

Каким был настоящий вклад Филарета в историю Украины?

Обратите внимание! Патриарха Филарета, который умер 20 марта, похоронят во Владимирском кафедральном соборе в Киеве в воскресенье, 22 марта. Сейчас продолжается прощание.

"Смерть Филарета касается всех украинцев, независимо от вероисповедания. Он очень много сделал для Украины, и осознание его вклада еще впереди. Это был неординарный, волевой, харизматичный человек со сложным характером, который не колебался вместе с общественными изменениями – у него была четкая жизненная линия. Он хотел для церкви самостоятельности и автокефалии, хотя путь к этому не был простым", – отметила религиовед.

По мнению эксперта, если бы на его месте оказался другой иерарх РПЦ, то неизвестно получила бы украинская церковь автокефалию. Все нынешние священники и иерархи являются его учениками.

Филарет поддерживал идею создания музея истории христианства на Почтовой площади, чтобы место крещения киевлян не застроили торговыми центрами. Сейчас церковь уже сформирована как институция, поэтому кардинальных изменений в руководстве не ожидается.

Мы все время обращались к его авторитету, он присутствовал в нашей жизни до последнего. Когда сказали, что он попал в больницу, я еще надеялась, что он выздоровеет,

– сказала Филипович.

Каким Филарет видел будущее украинской церкви?

Последние годы, когда Филарет постепенно отошел от активного влияния, дали церкви возможность повзрослеть. Руководство ПЦУ не отторгло его, а поддерживало теплые отношения. Митрополит Епифаний посещал Филарета, тот приходил в Михайловский монастырь и до последнего интересовался жизнью церкви.

Думаю, он остался доволен, хотя до конца так и не принял условия Томоса, потому что хотел большего: восстановление церкви в патриаршем статусе, а не митрополии. Потому что это создает проблемы с приходами заграницей, потому что Украина не имеет права заниматься православными верующими, которые выехали из-за войны,

– объяснила Филипович.

Филарет стремился, чтобы духовные школы ПЦУ соответствовали самым высоким стандартам и обязательно перенимали мировой опыт подготовки священников и богословов. Несмотря на свой возраст, он был чрезвычайно современным человеком, который хорошо понимал, каким должно быть будущее церкви.

"В своих проповедях и выступлениях он часто превосходил государственников. Я слушала и думала, что вот бы так выступали наши депутаты или председатели Верховной Рады. Его потеря, думаю, еще откликнется и во внутренней, и во внешней политике", – сказала эксперт.

