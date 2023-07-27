Путина аж перекосило: патриарх Кирилл назвал президента России "Васильевичем"

Патриарх Кирилл неправильно назвал отчество Владимира Путина. Российский диктатор всем своим видом дал понять, что ему это очень не понравилось.

Глава РПЦ Кирилл допустил ошибку. Конфузный инцидент произошел 27 июля на саммите Россия – Африка, передает 24 Канал.

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Кирилл задел эго Путина

Глава русской православной церкви оговорился во время своего обращения.

Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Васильевич,

– сказал он.

После небольшой паузы Кирилл понял, что ошибся. Впоследствии он назвал российского диктатора Владимиром Владимировичем и упомянул его президентский титул.

Как отреагировал российский диктатор

, Кирилл слово "глубокоуважаемый" тоже не произнес четко и правильно с первого раза.

Оператор, запечатлевший выступление Кирилла, показал реакцию президента страны-агрессорки крупным планом.

Судя по выражению лица, Путину не понравилась оговорка его прихвостня. На кадрах можно увидеть, как диктатор сильно сжал губы и опустил взгляд, а затем дерзко посмотрел на своего приспешника и прищурился. Когда глава РПЦ правильно назвал отчество, тиран самодовольно улыбнулся и кивнул.

Патриарх Кирилл неправильно называет отчество диктатора: видео

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