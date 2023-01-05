У Зеленского отреагировали на призыв Кирилла к "рождественскому перемирию"
Источник:Михаил Подоляк
Россия чрезвычайно цинична в своих заявлениях. Так, патриарх Кирилл призвал к "рождественскому перемирию". На это уже отреагировали в Офисе Президента.
Кирилл предложил остановить огонь на Рождество с полудня 6 января до полуночи 7 января. Но все мы прекрасно знаем, что это еще одна циничная попытка врага обвинить Украину в нарушении договоренностей.
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Реакция ОП по поводу призыва Кирилла
Как отметил советник главы ОП Михаил Подоляк, РПЦ – не авторитет для мирового православия. Более того, следует не забывать, что Московский патриархат – один из "пропагандистов войны".
РПЦ призвала к геноциду украинцев, подстрекала к массовым убийствам и настаивает на еще большей милитаризации России. Таким образом, заявление РПЦ о "рождественском перемирии" является циничной ловушкой и элементом пропаганды,
– подчеркнул он.
Зеленский предложил вывести войско на Рождество
Во время выступления на саммите "Большой семерки" Владимир Зеленский сделал мощное заявление. Он призвал Россию продемонстрировать на действии, а не на словах, стремление к миру.
Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины. Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий,
– подчеркнул Зеленский.
Украинская формула мира
Напомним, что еще в ноябре Владимир Зеленский озвучил украинскую формулу мира. Она содержит 10 важных для нашего государства пунктов:
- Радиационная и ядерная сохранность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая сохранность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Вывод русских войск и прекращение боевых действий.
- Возвращение справедливости.
- Противодействие экоциду.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что ни одного "Минска-3" не будет. Более того, за стол переговоров с Путиным он также отказался садиться. Президент Украины подчеркнул, что готов будет делать это только при условии смены власти в России.