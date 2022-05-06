Патриарх Кирилл тоже отметился путинской любовью к длинным столам и дистанции

Российские лидеры слишком опасаются за свою жизнь, несмотря на это посылают на верную гибель тысячи солдат в Украину. Но если раньше таким занимался российский диктатор Владимир Путин, теперь это заметили и у патриарха Кирилла.

Пресс-служба Русской православной церкви опубликовала фотографию встречи Кирилла с иереем Олегом Овчаровым. Он – заместителем председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. О чем они общались – неизвестно.

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Хотя эта встреча вряд ли напоминала общение духовных лиц. Кирилл на фотографии сидит за длинным столом. Овчарова же посадили за отдельный небольшой столик рядом, будто намекая, что он не ровня, чтобы сидеть за одним столом с Кириллом.

Да и вообще между "собеседниками" на фотографии немалое расстояние, потребность в котором трудно объяснить.



Кирилл и иерей сидели за разными столами во время встречи / Фото patriarchia.ru

Путин и длинные столы

До этого такой "столовой гигантоманией" отмечался Владимир Путин. Во время переговоров с иностранными лидерами он использовал длинный шестиметровый стол, где гости сидели напротив другого конца. Так, когда в Москву с официальным визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон 8 февраля.

Пользователи интернета тогда не могли удержаться, чтобы не наделать мемов по результатам этих встреч за длинным столом.

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За этим же столом Путин принимал и немецкого канцлера Олафа Шольца спустя несколько дней 15 февраля.



Встреча Путина и Шольца за длинным столом в Кремле / Фото BBC

Относительно самого стола он был изготовлен еще 25 лет назад в Италии. Стол имеет шесть метров в длину и 2,6 метра в ширину. Стол сделан из дерева и покрыт белым лаком и сусальным золотом. Также на нем вручную выполнены декоративные элементы. Сейчас такой стол оценивается в 100 тысяч долларов.

Тогда в Кремле объясняли такое "расстояние" карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса. Якобы Макрон отказался сдавать ПЦР-тест, поэтому пришлось прибегнуть к таким мерам.

Хотя Путин держал тогда расстояние не только с иностранными лидерами, но и приближенными к нему министрами – Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Правда, они сидели за другим столом, чем иностранцы. Но тоже на большом расстоянии от Путина. И ту вряд ли можно объяснить соблюдение такой дистанции только карантинными ограничениями. Ведь вряд ли Лавров или Шойгу могли отказаться от ПЦР-теста из-за встречи со своим вождем.



Шойгу во время встречи с Путиным за длинным столом / Фото Anews

И только недавно Путин встретился с Шойгу за коротким столом, когда они сидели друг против друга. Правда и там не обошлось без коллизии. Российский президент не слишком уверенно себя чувствовал при такой близости с собеседником, что его перекосило, и он руками вцепился в стол.