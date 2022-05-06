Пресслужба Російської православної церкви опублікувала фотографію зустрічі Кирила з ієреєм Олегом Овчаровим. Він – заступником голови синодального відділу із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами. Про що вони спілкували – невідомо.

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Хоча ця зустріч навряд чи нагадувала спілкування духовних осіб. Кирил на фотографії сидить за довгим столом. Овчарова ж посадили за окремий невеликий столик поруч, ніби натякаючи, що він не рівня, щоб сидіти за одним столом з Кірілом.

Та й загалом між "співрозмовниками" на фотографії чимала відстань, потребу в якій важко пояснити.



Кіріл та ієрей сиділи за різними столами під час зустрічі / Фото patriarchia.ru

Путін і довгі столи

До цього такою "столовою гігантоманією" відзначався Володимир Путін. Під час переговорів з іноземними лідерами він використовував довжелезний шестиметровий стіл, де гості сиділи навпроти в іншому кінці. Так було, коли до Москви з офіційним візитом прибув президент Франції Еммануель Макрон 8 лютого.

Користувачі інтернету тоді не могли стриматися, щоб не наробити мемів за результатами цих зустрічей за довгим столом.

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За цим же столом Путін приймав і німецького канцлера Олафа Шольца через декілька днів 15 лютого.



Зустріч Путіна та Шольца за довгим столом у Кремлі / Фото BBC

Щодо самого столу, то він був виготовлений ще 25 років тому в Італії. Стіл має шість метрів завдовжки та 2,6 метра завширшки. Стіл зроблений із дерева і покритий білим лаком та сусальним золотом. Також на ньому вручну виконано декоративні елементи. Зараз такий стіл оцінюється в 100 тисяч доларів

Тоді в Кремлі пояснювали таку "відстань" карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу. Нібито Макрон відмовився здавати ПЛР-тест, відтак довелося вдатися до таких заходів.

Хоча Путін тримав тоді відстань не лише з іноземними лідерами, але й доволі наближеними до нього міністрами – Сергієм Лавровим та Сергієм Шойгу. Правда вони сиділи за іншим столом, аніж іноземці. Але теж на чималій відстані від Путіна. І ту навряд чи можна пояснити дотримання такої дистанції лише карантинними обмеженнями. Адже навряд чи Лавров або Шойгу мали б можливість відмовитися від ПЛР-тесту через зустріч зі своїм вождем.



Шойгу під час зустрічі з Путіним за довгим столом / Фото Anews

І лише нещодавно Путін зустрівся з Шойгу за коротким столом, коли вони сиділи один напроти одного. Правда і там не обійшлося без колізії. Російський президент не надто впевнено себе почував при такій близькості зі співрозмовником, що його аж перекосило, і він руками вчепився в стіл.