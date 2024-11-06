Патриарх Кирилл выступил за смертную казнь в России: что очень пугает Путина

Патриарх Кирилл Гундяев выступил с предложением вернуть в Россию смертную казнь, ведь Иисус Христос "не осуждал этого". Из-за таких слов Владимир Путин мог немного "напрячься".

Российский диктатор боится, что такой закон может обернуться против него, хотя убить его могут и без этого. Такое мнение 24 Каналу рассказал ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, заметив, что в России священники всегда благословляли своих солдат на войну, чтобы убивать.

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Что пугает Путина

По словам ведущего, Путин подозревает, что такое "нововведение" может обернуться против него, именно поэтому смертная казнь в стране запрещена. Хотя, если его и когда-то убьют, для этого и закона не потребуется. Он зря думает, что это может произойти только в результате какого-то решения суда.

Именно поэтому, в отношении Путина правила применения такого закона маловероятны. Однако, учитывая, что это должно быть коллегиальное решение, всем тревожно, что эта смертная казнь обернется против них,

– отметил Асланян.

Гундяев же не является человеком, который имеет хоть какое-то отношение к религии. Ведущий заметил, что он не патриарх, а "министр православия" вместе со всеми привилегиями, включая охрану и пайком.

Кроме того, на войне есть такое понятие, как "полковой священник". На протяжении всей истории страны-агрессора, российский солдат шел в бой, которого благословлял такой священник и говорил "иди и убивай". Кроме того, российские священники всегда благословляли россиян идти убивать людей других вероисповеданий, то есть "врагов" православных.

Поэтому Гундяев, говоря, что убийство легитимно в жизни христианина, всего-навсего озвучивает то, что уже давно применяется,

– заметил ведущий.

Кстати, Кирилл также заявил, что "церковь никогда не настаивала на том, что надо отменить смертную казнь". В то же время добавил, что "приветствует действующий сейчас в России мораторий на казни людей".